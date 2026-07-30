Kırgızistan ve Özbekistan İttifak Yaptı

ÇOLPON- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeyi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Caparov tarafından, Issık Gölü kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde bulunan "Ruh Ordo" Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Resmi törenin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

"Kırgızistan, Özbekistan ile ilişkilerin en iyi dönemini yaşıyor"

Caparov, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, Mirziyoyev'in liderliğinde yürütülen reformların Özbekistan ekonomisini ikiye katladığını ifade ederek siyasi irade sayesinde Kırgız-Özbek ilişkilerinin tarihin en güçlü ve en iyi dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Özbekistan ile sınır sorunlarının çözülmesine ilişkin konulara değinen Caparov, şunları kaydetti:

"Bugün burada Kırgızistan-Özbekistan devlet sınırındaki geçiş noktalarının sayısını 15'ten 30'a çıkaracak anlaşmaların imzalanacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Böylece sınır bölgelerinde yaşayanların hayallerini gerçekleştireceğiz. Artık birbirlerini özgürce ziyaret edebilir, aile ve dostluk bağlarını sürdürebilir, iş yapabilir, eğitim görebilir ve boş zamanlarının tadını çıkarabilirler. Dahası, bu geçiş noktalarının başarılı bir şekilde işletilmesi, ülkemizin transit, ulaşım ve lojistik potansiyelini artıracaktır. Şimdi bize kalan görev, ortak sınırımızın güven, ticaret, iletişim ve ortak sürdürülebilir kalkınma için birleştirici bir yol olarak hizmet etmesini sağlamaktır."

Caparov, Özbekistan'ın Kırgızistan'daki konsolosluk hizmetlerinin genişletilmesinden ve Kırgızistan'ın Özbekistan'ın Andican şehrinde Başkonsolosluğunun kurulması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında güvenlik, ekonomik ortaklık ve gelecek nesillerin refahı için tarihi bir siyasi taahhüt olacak 'İttifak İlişkileri Anlaşması'nı imzalayacaklarını bildiren Caparov, bu tarihi ittifakın uzun vadeli önceliklerini belirlemek ve alınan kararları denetlemek amacıyla "Yüksek Devletlerarası Konsey" kurulduğunu belirtti.

Caparov, Kırgızistan'da Kambar-Ata-1 adlı Hidro Elektrik Santrali (HES) ve barajı inşaatı ile Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatının ortaklaşa yürütülen stratejik projeler olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyareti kapsamında Kırgızistan'da yapılan etkinliklere de değinen Caparov, bu ziyaret öncesi ortak hükümetlerarası komisyonun 12. toplantısı, ekonomik projelerin uygulanması için kilit alanların belirlendiği Kırgızistan-Özbekistan İş Forumu ve İş Konseyi'nin Toplantısı, Özbek Kültür Günleri, Kırgızistan ve Özbekistan Üniversite Rektörleri 3. Forumu ve "Yeni Özbekistan: Şevket Mirziyoyev'in Yolu" kitabının Kırgızca baskısının tanıtımı yapıldığını anlattı.

"Güçlü bir Kırgızistan'a çok ihtiyacımız var"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan'ın yakaladığı dinamik ekonomik büyümeyi ve sanayi potansiyelini takdir ettiklerini dile getirerek "Ülke dinamik bir ekonomik büyüme yaşıyor, sanayi potansiyeli genişliyor ve reel gelirler artıyor. Ne kadar çok vinç kurulduğunu ve ne kadar çok inşaat yapıldığını görüyoruz. Çünkü güçlü bir Kırgızistan'a, güçlü bir komşuya çok ihtiyacımız var." dedi.

Zaman içinde kendini kanıtlamış güvenilir bir ortak olarak nitelendirdiği kardeş ülke Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik alandaki başarılarından büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen Mirziyoyev, "Bugün ikili ilişkilerimizi ittifak düzeyine yükseltiyoruz." diye konuştu.

Mirziyoyev, "Bugün tarihi bir gün. Bu; uzun, zahmetli ve ciddi çalışmalarımızın sonucudur ve bugün, ikili ilişkiler tarihindeki bu tarihi gün, her iki halkın hafızasına sonsuza dek kazınacaktır." ifadesini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin ittifak düzeyine yükseltilmesinin her iki halk için de büyük bir destek ve gerçek bir yakınlaşma işareti olacağını vurgulayan Mirziyoyev, Kırgızistan'da yürütülen reformların başarısının Özbek halkı tarafından da içtenlikle ve büyük bir sevinçle takip edildiğini belirtti.

Mirziyoyev, Kırgızistan'da 450 Özbek şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu ülkeyle ticaret hacmini mevcut 1 milyar 200 milyon dolardan 2 milyar dolara ve uzun vadede 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kırgızistan'da Kambar-Ata-1 adlı Hidroelektrik Santrali (HES) ve barajı inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü anlatan Mirziyoyev, bölgedeki jeopolitiği değiştirecek olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatının da devam ettiğini aktardı.

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ittifak düzeyine yükseltildi

Heyetlerarası toplantısının ardından Issık Göl kıyısındaki "Ruh Ordo" Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde Kırgızistan ile Özbekistan liderleri ve hükümet üyeleri arasında imza töreni düzenlendi.

Caparov ile Mirziyoyev tarafından Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ittifak düzeyine yükseltilmesini öngören anlaşma imzalandı.

Ayrıca iki ülke arasındaki bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında düzenlemeleri içeren bir dizi belge ve sınır kapısının 15'ten 30'a çıkarılmasını öngören belgelerin değişimi yapıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkenin en yüksek devlet nişanyla ödüllendirildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, törende Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e ülkenin en yüksek devlet nişanı olan 1. Derece Manas Nişanı'nı takdim etti.

Caparov, takdim öncesinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk tarihinde önemli bir gün. Kırgızistan-Özbekistan kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığınız olağanüstü ve mükemmel katkı için size minnettarız. Tarihi kararlar almayı ve ilişkilerimizi kapsamlı bir stratejik ortaklık ve ittifak düzeyine yükseltmeyi başardık. Bu bağlamda ve Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı, sevgili dostum, kardeşim, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Kırgız Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanı olan Manas Nişanı'nı takdim etmeye karar verdim."

Mirziyoyev'den Caparov'a teşekkür

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedefe azimle, titizlikle ve çok ciddi bir şekilde geldik. Diplomasi alanında en yüksek seviyeye ulaştık ve iş birliğimiz müttefiklik seviyesine ulaştı. Ortak çalışmamızı böyle bir başarıyla takdir ettiğiniz için bir kez daha minnettarım. Büyük bir ödül. Sevgili kardeşim ve dostum Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın kendine koyduğu hedeflere ulaşmasını gerçekten istiyorum ve her zaman birbirimizin yanında olacağız, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın reformlarını destekleyeceğiz. Her zaman burada, birlikte olacağız çünkü biz kardeş ve müttefikiz".