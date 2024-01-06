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Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Tiran, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici fotoğrafları inceledi ve seçkiden çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
06.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:15
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Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tiran, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafını seçen Tiran, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafını oyladı.

Tiran, çevre ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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