Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Köksal, Engellilik Çalıştayı'na Katıldı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Engellilik Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, engelli bireylerle ilgili 15 farklı konuda çalışma yapılarak çözüm önerileri geliştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın koordinasyonunda Engellilik Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Köksal, 15 farklı konuda çalışma yapıldığını ve çözüm önerileri geliştirildiğini ifade etti.

Nazım Köksal, engelli bireylere, güven içerisinde yaşayacakları onurlu ve eşit yaşam hakkının sağlandığı bir Türkiye inşa etmek için Kırşehir Belediyesi olarak tüm paydaşlarla birlikte ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Çalıştayda CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka CHP Engellilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı.

Sorunlar ve çözüm önerileri

Çalıştayda ele alınan konular ve yapılan çalışmalar şöyle:

-Birinci masada, engelliliğin önlenmesi ve risk faktörlerinin azaltılması konuşuldu. Akraba evliliği, trafik kazaları, iş kazaları, tedaviye erişim sorunları gibi etkenler bulunduğu tespiti yapılarak, çözüm olarak şunlar sunuldu: "Kalıtsal hastalıklar için önleyici tedbirler alınmalıdır. Ulusal sağlık, sosyal ve eğitim politikaları oluşturulmalıdır. Çevre kazalarını önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Aktif yaşlanma sürecinde fiziksel aktiviteler teşvik edilmelidir. Akraba evliliğine karşı farkındalık artırılmalıdır. Genetik hastalıklar için yasal önlemler alınmalıdır."

-İkinci masada, engelli bireyler için sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda görüş alışverişi yapıldı. Engelli bireylerin sağlık hizmetine erişimde zorluklar yaşadığı ve fiziksel altyapı eksikliklerine işaret edilerek, "Sağlık kuruluşlarında erişilebilirlik artırılmalıdır. Engelsiz sağlık iletişim merkezleri gibi uygulamaların bilinirliği arıtılmalıdır. Her sağlık tesisinde engelli danışma birimi oluşturtulmalıdır. Nadir hastalıklar için acil eylem planları yapılmalıdır. Akıllı protez tedavi yöntemlerine destek sağlanmalarıdır" önerilerinde bulunuldu.

Engelli bireylerin eğitime erişimininim sınırlı olduğunun altı çizildi

-Üçüncü masada, eğitimde erişim stratejileri üzerinde tespitler yapıldı. Engelli bireylerin eğitime erişiminin sınırlı olduğunun altı çizilerek, "Eğitim programları, engellere göre güncellenmeli ve dijital erişilebilirlik standartları geliştirilmelidir. Otizmli bireyler için sınıf düzenlemeleri yapılmalıdır. Yapay zeka destekli bilimsel öğrenme uygulamaları geliştirilmelidir" denildi.

-Dördüncü masada ise erişilebilir kentler, fiziksel ve sosyal engellerin kaldırılması konusu görüşüldü. Şu öneriler getirildi: Kentlerde engelliler için fiziksel ve sosyal eksiklikler bulunmaktadır. Kapsayıcı kentsel alanlar oluşturulmalı, engelli parkı ve otobüs gibi ayrıştırıcı özümler yerine herkes için uygun alanlar sağlanmalıdır. Yerel yönetimler için erişilebilirlik kitapçığı çıkarılmalı ve denetimler yapılmalıdır. Engelliler için afet planları oluşturulmalıdır.

-Beşinci masada, engelli duyarlı iklim krizi ve afet yönetimi tartışıldı. Çözüm olarak "İklim değişikliği ve afetler engelli bireyler için özel riskler taşımaktadır. Engelli bireylerin gereksinimlerine göre afet ve iklim değişikliği uyarı süreçleri oluşturtulmalıdır, akıllı kentler stratejisi, engelli bireyleri kazalara ve afetlere karşı koruyacak şekilde planlanmalıdır" önerilerinde bulunuldu.

Engelli bireylerin kültürel ve sosyal yaşama katılması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu

-Altıncı masada, engellilik ve toplumsal algılar üzerine konuşularak, "Toplumsal engellilik algısı olumsuzdur ve bu da ayrımcılık ile dışlanmayı desteklemektedir. ayrımcılıkla mücadele yasası derhal çıkarılmalıdır, farkındalık projeleri ve kamu spotları ile engelliliğe dair bilinç artırılmalıdır, MEB müfredatına ayrımcılıkla mücadele eğitimi dahil edilmelidir" önerileri getirildi.

-Yedinci masa, engelli bireylerin kültürel ve sosyal yaşama katılması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Şu çözüm önerileri geliştirildi: "Kültür ve sanat alanında erişilebilirlik artırılmalı, görevli personel eğitilerek bilinçlendirilmelidir. Engellere yönelik etkinliklerde profesyonel yardımcılar görevlendirilmelidir."

-Sekizinci masa, engellilikle rehabilitasyon ve psikososyal destek hizmetleri üzerinde tartıştı. Rehabilitasyon hizmetlerinin süresi ve kalitesinin yeterli olmadığı belirtilerek, "Rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı genişletilmeli ve ücretsiz eğitimler sağlanmalıdır. Psikososyal destek merkezleri yaygınlaştırılmalıdır" denildi.

Engelli bireyler için hukuki destek konusunu tartışıldı

-Dokuzuncu masa, yerel yönetimlerde engelli dostu hizmet modelleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Çözüm olarak "Belediyelerde engelli hizmetlerinin entegrasyonu ve verimliliği artırılmalıdır, yerel yönetimlerde hak temelli bakış açısı ana akımlaştırılmalıdır, zihinsel engellilere özel hizmet modelleri geliştirilmelidir" denildi.

-Onuncu masa, engelli bireyler için hukuki destek konusunu tartıştı. Çözüm olarak şunlar sunuldu: "Engelli haklarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalı ve adalete erişimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Engellilere bakım emeği veren kişilere sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı sağlanmalıdır."

-Onbirinci masa, engelli kadınlar ve kırılgan gruplar için özel politikalar üzerinde tartıştı. "Engelli kadınlar ve kırılgan grupların özel ihtiyaçları yeterince dikkate alınmalıdır, engelli kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları desteklenmeli, sığınma evlerinin koşulları iyileştirilmeli, boşanmış engelli kadınlara istihdamda öncelik sağlanmalıdır" önerileri getirildi.

Engelli bireylerin işgücüne katılımı ve istihdam politikaları üzerine tartışıldı

-Onikinci masa, çocuk ve gençler için erken müdahale ve önleyici sağlık hizmetlerini tartıştı. Erken müdahale ve sağlık hizmetlerine erişimde eksiklikler bulunduğundan yola çıkıldı ve şu öneriler sunuldu: "Erken müdahale programları etkinleştirilmeli ve okullarda engelli çocuklar için özel eğitim ortamları oluşturulmalıdır, işaret dili ve Braille alfabesi yaygınlaştırılmalıdır."

-Onuçüncü masada engelli bireyler için yaşlılık ve çoklu yetersizliklere ilişkin entegre hizmetler tartışıldı. Şu çözümler önerildi: "Yaşlı engelli bakım haritaları oluşturulmalı ve evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır, akıllı şehir projeleri yaşlı engelliler için uygulanmalıdır."

-Ondördüncü masa, engelli bireylerin iş gücüne katılımı ve istihdam politikaları üzerine tartıştı. Çözüm olarak "engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalar artırılmalı, engelli kooperatifleri konulmalıdır. Engelli bireyler yetkinliklerine uygun işlerde istidam edilmelidir" denildi.

-Onbeşinci masada, yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknolojik çözümler tartışıldı. Çözüm olarak "Engelli bireyler için dijital okuryazarlık eğitimleri verilmelidir. Teknolojik cihazlar engellilere özel olarak tasarlanmalı ve devlet destekleri artırılmalıdır" önerilerinde bulunuldu.