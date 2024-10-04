Kırşehir'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de İsrail Saldırılarına Protesto

Kırşehir\'de İsrail Saldırılarına Protesto

Kırşehir'de düzenlenen protestoda Filistin'e destek verildi, uluslararası hukuka vurgu yapıldı.

04.10.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kırşehir'de protesto edildi.

Cuma namazının ardından Kapucu Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Teoman Şimşek, savaş suçu işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı somut adımlar atılmadığını söyledi.

İsrail'in hedefinde tüm bölge olduğunu ve Filistin'in ardından şimdi Lübnan'a saldırdığını vurgulayan Şimşek, "Filistin bizim vicdanımız, onurumuzdur, insanlık davamızdır. Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. 'Nehirden denize özgür Filistin' hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlar ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Buradan insani değerleri ve vicdanı olan herkese sesleniyoruz, vicdanın sesini duyun ve harekete geçin, göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement