Kırşehir’de Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Cesur Kadın Anıtı Açıldı - Son Dakika
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Kırşehir’de Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Cesur Kadın Anıtı Açıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anneler Günü'nde Kuşdilli Mahallesi'nde hayattan koparılan kadınların anısını yaşatmak amacıyla Cesur Kadın Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Ekicioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamlı bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

12.05.2025 10:11  Güncelleme: 10:43
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anneler Günü'nde, hayattan koparılan kadınların anısını yaşatmak için Kuşdilli Mahallesi'nde yapılan Cesur Kadın Anıtı'nı açtı. Ekicioğlu, "İstanbul Sözleşmesi gibi kadının temel insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmelerin, ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirildiği kazanımlar yok sayılmamalı ve kadınların istek ve eylemleri dikkate alınmalıdır" dedi.

Başkan Ekicioğlu, Anneler Günü'nde, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına Kuşdilli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan anıtın açılışını yaptı. Açılışa CHP Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, CHP Kadın Kolları Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Ekicioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele çok yönlü, planlı ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir"

"Şiddet eylemlerinde hayatını kaybeden kadınlarımızın anısına, bugün burada Cesur Kadın Anıtı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Anıtın projesinde ve yapımında emeği bulunan, başta Pınar Macar Köksal olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddet, sadece kadınlara değil tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Kadınlar maalesef ülkemizde ve dünyanın her yerinde güne eksilerek başlıyorlar. Kadınlara yönelik şiddet annelerimizi, kız kardeşlerimizi hayatlarından, hayallerinden ve sevdiklerinden koparıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok yönlü, planlı ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir. Bu konuda toplumun tüm kesimlerini çalışmalara ortak etmek için kararlı ve sürdürülebilir eylem planlarının hazırlanması da bir o kadar önemlidir. Ülkemiz için böylesi acil ve öncelikli bir konuda toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte ortak hareket ederek, ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla bu süreçlere katılımı sağlanmalıdır.

"'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demeye devam edeceğiz"

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği üzere, ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler konusunda, toplumun ve şiddete maruz bırakılan kadınlarımızın beklentileri ivedilikle hayata geçirilmelidir. İster kamusal alanda ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma biçimleri temel insan haklarının da ihlali anlamına gelir. Türkiye'de 1980'lerden itibaren taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve yasal düzenlemeler, şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan mekanizmalar başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde bazı önemli adımlar atılmış olsa da bugün yeterli düzeyde kadına yönelik şiddetin önüne geçildiğini ifade etmek zordur. Bu kapsamda İstanbul Sözleşmesi gibi kadının temel insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmelerin, ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirildiği kazanımlar yok sayılmamalı ve kadınların istek ve eylemleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle de kadınlarla birlikte hepimiz 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demeye devam edeceğiz. İnsanı ve hayatı var eden tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."

Ekicioğlu daha sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerin resim sergisi ile Bilgehan Barlas'ın kişisel resim sergisinin açılışına katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir’de Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Cesur Kadın Anıtı Açıldı - Son Dakika

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