Kırşehir\'de Tekel Bayisinden 40 Bin Liralık Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

KIRŞEHİR'de, tekel bayisinden yaklaşık 40 bin liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, yılbaşı gecesi Yenice Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. 2 kişi tekel bayisinin kilitli kapısını kırarak yaklaşık 3 dakika içinde 40 bin TL değerindeki 13 şişe alkol ve çok sayıda sigara çaldı. Sabah saatlerinde kapının kırıldığını gören işyeri sahibi, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki kişilerin R.A. (30) ve A.D. (19) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.