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KIRŞEHİR SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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MERKEZ

Toplam Sandık : 304
Toplam Seçmen : 99.012
Açılan Sandık : 82
Açılan Sandık Oranı : % 26,97
Kullanılan Oy : 20.468
Geçerli Oy : 20.097
Katılım Oranı : % 77,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 50,2710.103
AK PARTİOSMAN ARSLAN% 34,226.877
DİĞER% 7,391.486
İYİ PARTİUFUK CENGİZ% 2,66535
YENİDEN REFAHALİ KAAN KILIÇOĞLU% 1,75351
DEM PARTİKADRİYE TURAN% 1,57315
ZAFER PARTİSİMUHARREM KÖYSÜREN% 1,02205
SAADETFATMA EKİM TERZİOĞLU% 0,54109
DPBÜLENT ÖZŞAHİN% 0,1530
BTPADEM ÖZHAN% 0,0919
DEVA PARTİSİBAYRAM YILDIZ% 0,0817
BAĞIMSIZSEVGİ BEKTAŞ% 0,0714
YTPHALİL İBRAHİM ULUSOY% 0,0510
DSPÖZKAN KOÇAK% 0,036
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,036
HÜDA PARMURAT KIRĞIL% 0,035
TKHABDULHALİM YILDIRIM% 0,024
MİLLETALİ OSMAN TÜRKMEN% 0,023
HAK-PARFARUK AKSÜMER% 0,012
AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 86,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 50,87147
MHPMUSA ŞAHİN% 37,03107
ZAFER PARTİSİTUĞBA VİLDAN YILMAZ% 4,1512
CHPMEHMET TOPEL% 4,1512
SAADETAHMET ÜNAL% 3,119
DİĞER% 0,692
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 83,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 52,04191
AK PARTİORHAN BORHAN% 36,24133
MHPERDAL URCAN% 9,2634
İYİ PARTİHAYATİ BEYAZİT% 0,823
YENİDEN REFAHZİYA TURGUT% 0,823
SAADETMUHLİS AKTAŞ% 0,823
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA CEYLAN% 32,7709
AK PARTİMAHMUT DALGALI% 29,06630
CHPHÜSEYİN TAKAN% 27,21590
İYİ PARTİEMRULLAH ÇİÇEK% 10,75233
YENİDEN REFAHNAZMİ ALBAYRAK% 0,184
SAADETYAĞMUR KARAKURT% 0,051
DİĞER% 0,051
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 95,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 43,621.319
MHPAHMET HİKMET ERDOĞAN% 38,431.162
CHPMETE AYDIN% 6,85207
DİĞER% 5,49166
İYİ PARTİERHAN ŞAHİN% 2,8486
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN BAHÇECİ% 1,5246
SAADETAHMET ZORLU% 1,2237
MİLLİ YOLADNAN AYDIN% 0,031
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,46
Katılım Oranı : % 80,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRE DEMİRCİ% 51,71801
CHPERHAN TALU% 44,29686
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 1,8729
YENİDEN REFAHHAKAN ÇİĞDEM% 0,6410
HKPERİM ŞİŞMAN% 0,396
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,396
SAADETİSMAİL SAYLAM% 0,396
HÜDA PARZEYD ŞAHİN% 0,132
BAĞIMSIZBURHAN ER% 0,132
MİLLİ YOLMURAT KARACA% 0,061
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Katılım Oranı : % 81,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKALİ ŞAHİN% 27,072.091
MHPFATİH YILDIRIM% 26,652.059
İYİ PARTİIŞIK ŞİMŞEK% 17,81.375
CHPMERYEM FIKIRKOCA% 16,311.260
AK PARTİOSMAN DEMİR% 7,69594
YENİDEN REFAHYAŞAR YILMAZ% 3,44266
DİĞER% 1,0480

Kaynak: AA

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