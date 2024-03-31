KIRŞEHİR SON

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,06
|Katılım Oranı
| :
|% 81,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 27,07
|2.091
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,65
|2.059
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 17,8
|1.375
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 16,31
|1.260
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 7,69
|594
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 3,44
|266
|DİĞER
|% 1,04
|80
Kaynak: AA
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22:15 Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 22.09 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve açılan sandıkların yüzde 64.47'si açıldı.
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22:14 Çanakkale'de Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Erkek Oldu
Çanakkale'de yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'li Muharrem Erkek, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Erkek, partililere teşekkür ederek Çanakkale'nin demokratik bir kent olduğunu vurguladı.
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22:13 Eskişehir'de yerel seçimlerde CHP adayı Ayşe Ünlüce önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
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22:11 Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
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22:11 Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
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