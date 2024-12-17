Kısa Film 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' Sundance'da - Son Dakika
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Kısa Film 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' Sundance'da

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'Neredeyse Kesinlikle Yanlış', Suriye'den İstanbul'a göç eden iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

17.12.2024 13:48
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(ANKARA) - Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği kısa film 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış', Sundance Film Festivali'ne seçildi. Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göç eden Hanna ve küçük kardeşi Nader'in dokunaklı hikayesini anlatan kısa film, 23 Ocak-5 Şubat 2025 tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleştirilecek festivalde, resmi kısa film programında yarışacak ve Kuzey Amerika prömiyerini yapacak.

Sundance Film Festivali'ne  seçilen "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" kısa filmi, ocak ayında Premiers Plan - Angers Film Festivali'nde de Fransız izleyicisiyle buluşacak. Film, 18-29 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin uluslararası kısa film yarışmasında yarışacak.

"Neredeyse Kesinli Yanlış" kısa filmi, dünya prömiyerini 81'inci Venedik Film Festivali'nin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye prömiyerini yaptığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film ödülünü ve Bakü Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kısa Film ödülünü alarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. İzmir Kısa Film Festivali'nde ise En İyi Kurmaca Film ödülüne layık görüldü.

"Neredeyse Kesinlikle Yanlış", Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göç eden Hanna ve küçük kardeşi Nader'in dokunaklı hikayesini anlatıyor. Hanna, İstanbul'daki bir kuaför salonunda tırnak tasarımı yaparak geçimini sağlamaktadır ve Almanya'ya yerleşme hayalleri kurmaktadır. Genç bir kadın olarak kimliğini ve arzularını yaşama çabası, küçük kardeşinin ihtiyaçları ile denge kurmaya çalışırken bir yandan zorla yerinden edilme ve daha iyi bir yaşam arayışıyla iç içe geçer. Film, bu kesişim noktasında, derin bir insani dram sunuyor.

Başrolü Suriye asıllı Lübnanlı oyuncu Rahaf Armanazi'nin üstlendiği filmde, Nader rolünde İsa Karataş, diğer oyuncu kadrosunda ise Büşra Albayrak, Ferhat Akgün, Ubey Gül ve Dante yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu ise Doruk Kaya ve Çisem Baydar üstleniyor. Filmin afiş tasarımını Önder Sakıp Dündar, fragmanını ise Fırat Terzioğlu hazırladı.

Filmin yapımcılığını Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde üstlenirken, dünya satışı ve festival dağıtımı İtalya merkezli Lights On tarafından yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kısa Film 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' Sundance'da - Son Dakika

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