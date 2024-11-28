Kıskançlık Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın Kızı Doğum Gününü Kutlamaya Hazırlanıyordu - Son Dakika
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Kıskançlık Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın Kızı Doğum Gününü Kutlamaya Hazırlanıyordu

Kıskançlık Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürülen Hale Akbaş Poyraz\'ın Kızı Doğum Gününü Kutlamaya Hazırlanıyordu

Antalya'da kıskançlık nedeniyle eşi Abdullah Poyraz tarafından tabancayla vurularak öldürülen 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın, 15 yaşına giren kızının doğum günü için hazırlık yaptığı öğrenildi. Olay sonrası 4 çocuğu koruma altına alındı.

28.11.2024 13:38  Güncelleme: 13:42
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ANTALYA'da dün kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi Abdullah Poyraz (55) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın (39), 15'inci yaşına giren kızının doğum gününü kutlamaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası Abdullah Poyraz arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı olay yerinde bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın ismi öğrenilemeyen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Komşuların sakinleştirmeye çalıştığı kız fenalaşınca ambulans çağırıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından ense kısmından vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 ÇOCUĞU KORUMA ALTINDA

Hale Akbaş Poyraz'ın dün 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden kızı G.'nin doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Doğum günü için komşularının da Hale Akbaş Poyraz'ı arayıp ulaşamadığı belirtildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğuysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Polis merkezinde gözaltına alınan Abdullah Poyraz'ın olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, "İşe başladıktan sonra evden uzaklaştı. Bana kötü davranmaya, hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Aldatma mesajlarını yakaladım" dediği öğrenildi.

Abdullah Poyraz'ın uzun süredir kıskançlık krizi nedeniyle Hale Akbaş Poyraz'a zor günler yaşattığı, işten bu sebeple ayrılmasına neden olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesinin defnedilmek üzere Adana'ya götürüleceği, Abdullah Poyraz'ın ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Adem AKALAN- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kıskançlık Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın Kızı Doğum Gününü Kutlamaya Hazırlanıyordu - Son Dakika

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