Kıskançlık Tartışması Kokoreççide Kargaşaya Neden Oldu - Son Dakika
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Kıskançlık Tartışması Kokoreççide Kargaşaya Neden Oldu

Kıskançlık Tartışması Kokoreççide Kargaşaya Neden Oldu

Taksim'de bir kokoreççiye gelen Burak K., kıskançlık iddiaları nedeniyle kız arkadaşı Elif K.'yı darbetti. Durumu gören garsonlar Burak K.'yı döverek dışarı attı. Olay sonrası gözaltına alınan üç garson, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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TAKSİM'de kokoreççiye yemeğe gelen Burak K., kıskançlık tartışmasında kız arkadaşı Elif K.'ya kola ve patates kızartması fırlatarak darbetti. Kadının darbedildiğini gören garsonlar Burak K.'yı tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin gözaltına aldığı 3 garson adli kontrolle serbest kaldı. Olayla ilgili konuşan esnaf, "Kızı dövdü, iki tokat vurunca bizde gittik araya gireriz çözümüne bakalım. Bize küfür edip saldırmaya geçince bir kargaşa yaşandı. Hakkını savunduğumuz hanımefendide bizden şikayetçi oldu" dedi.

Olay, 24 Kasım'da saat 02.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi. Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K.'nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.'ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİS YAKALADI

Bunu gören iş yerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.'yı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Dakikalarca darbedilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.'nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan Tekin İ., Adem İ. ve Hüseyin K.'ya ifadesinin alınması sonrasında "kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Elif K.'nın erkek arkadaşı Burak Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'HAKKINI SAVUNDUĞUMUZ HANIMEFENDİDE BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLDU'

Olayla ilgili konuşan esnaf Cemil İlman, "Kız istedi bırakmadı. İki sefer masaya çekti. Uyardık sakin ol yapma bunu dedik. Sonra kızı dövdü yani iki tokat vurunca bizde gittik araya gireriz çözümüne bakalım. Bize küfür edip saldırmaya geçince bir kargaşa yaşandı. Bizde tuttuk dışarıya attık. Dışarıya çıkınca da halen kız arkadaşına bağırıp çağırınca dışarıda da darbedildi. Bu kez mağdur duruma bir düştük ve savcılık olduk. Benim abim karakol yüzü görmeyen bir insandı. Hakkını savunduğumuz hanımefendide bizden şikayetçi oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kıskançlık Tartışması Kokoreççide Kargaşaya Neden Oldu - Son Dakika

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