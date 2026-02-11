Kitap Kulübü, Halide Edip Adıvar'ı Ele Aldı - Son Dakika
11.02.2026 21:12
AA Akademi, 'Kitap Kulübü'nde Halide Edip Adıvar'ın 'Türk'ün Ateşle İmtihanı'nı tartıştı.

AA Akademi koordinasyonunda, edebiyat dünyasının seçkin eserlerini merkeze alarak ortak bir entelektüel zemin oluşturmak amacıyla kurulan "Kitap Kulübü"nün ilk oturumu gerçekleştirildi.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen ilk oturumda, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran'ın moderatörlüğünde, Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden ve aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın kurucu öncülerinden Halide Edip Adıvar'ın ölümsüz eseri "Türk'ün Ateşle İmtihanı" ele alındı.

Kitap Kulübü etkinliğine, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu, oturumda yaptığı değerlendirmede, Halide Edip Adıvar'ın çok fazla özelliğinin bulunduğunu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yolda köklü bir yazar olduğunu söyledi.

Adıvar'ın, yaşadığı dönemin izlerini taşıdığını belirten Haliloğlu, "Elit bir aileden geliyor. Bu iş için aslında yetiştirilmiş, Osmanlı'nın değerlerini taşıyabilecek bir kişi. Fakat yeni bir oluşuma da önayak olabilecek şekilde yetiştiriliyor. Babası zaten Abdülhamid'in çok yakın bir adamı. Saray çevresinde yetiştiriliyor." ifadesini kullandı.

Haliloğlu, Adıvar'ın, 2. Abdülhamid dönemi ve sonrasındaki çalkantılı dönemlerde yazmaya başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Halide Edip Adıvar'ın pek çok insanla dirsek teması var. Kendisi Türk-Müslüman kızını temsil ediyor olmaktan dolayı, hep bizi dışarıya anlatmak üzerine düşünüyor ve yazıyor. Osmanlı, İslami geçmişi bilen ve bir yandan da Amerikan Kolejinde yetişmiş birisidir. Anadolu'yu geziyor, Kurtuluş Savaşı başlamadan önce bir okulda hocalık yapıyor. Osmanlı'nın çok kültürlü yapısını çok yakından tanıyor. Bu yüzden de her zaman için çok kültürlülükten yana."

Doç. Dr. Haliloğlu, Halide Edip Adıvar'ın "Türk'ün Ateşle İmtihanı" kitabında, Mustafa Kemal Atatürk'le olan konuşmalarına yer verdiğini anlattı.

Adıvar'ın çok yönlülüğünden bahseden Haliloğlu, "Hem cephede, hem hastanede çalışan biridir. Ankara'da Anadolu Ajansı'nı kurması da bu çok yönlülüğüne işaret. Kurtuluş Savaşı sırasında o kadar çok enteresan hikayeyle karşılaşıyor ki bir karakter gördüğünde onu baş kahraman yapma kararını hızlı alıyor." dedi.

"Halide Edip, kadının vatanı temsil ettiğini söylüyor"

Doç. Dr. Haliloğlu, Halide Edip Adıvar'ın bir imparatorluğun parçası olmaktan dolayı yüksek bir özgüvene sahip olduğunu kaydederek, "Onların 'Ben dışarıda nasıl görünürüm' gibi bir derdi yok. 'Ben bu camiada nasıl görünürüm, halk açısından nasıl görünürüm, belki saray açısından nasıl görünürüm, dışarıdan nasıl görünürüm'den ziyade, Türk aydınlığının kendisini birebir Avrupa aydınlarıyla eşit gördüğünü hissediyorum. Bence en büyük fark bu. Bizim ihtiyacımız olan şey özgüven, bunu söyleyebilirim. Kendi eğitimlerine, öğrenmiş oldukları şeylere bakıp hakikaten çok inanıyorlar. Çok karşılaştırmalı bir bakış açısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Adıvar'ın topluma unutturulmuş bir kadın tarafı olduğunu belirten Haliloğlu, şunları paylaştı:

"Halide Edip, kadının vatanı temsil ettiğini söylüyor. Çünkü doğacak çocukların annesi, geleceği temsil ediyor. Bir takım insanların böyle büyüleyici bir tarzı var. Bir vakur, bir bilge halleri var. Halide Edip'te bu halden var. Biz, Halide Edip'i biraz daha çalışsak, biraz daha öğrensek, kadınlar için örnek bir figür olacak. Sadece kadınlar için değil erkekler için de."

"Kitap Kulübü" etkinliği"

Kitap Kulübü, her ay belirlenen bir edebiyat eserinin hem edebi hem de sinemasal yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir söyleşi serisi olarak gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde, alanında uzman yazarlar, eleştirmenler ve akademisyenler konuk edilerek eserin içeriği, temaları, karakter yapısı ve dönemin toplumsal bağlamı birlikte tartışılıyor.

Katılımcılar, yalnızca dinleyici değil, aynı zamanda aktif birer tartışmacı olarak sürece dahil olabiliyor.

Bireysel okuma deneyimini kolektif düşünceye dönüştürmeyi amaçlayan etkinlik, aynı zamanda, kurum içinde düşünsel paylaşımı ve sürekli öğrenme kültürünü de destekliyor.

