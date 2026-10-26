Kızılay 2026\'nın ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan bağışı topladı

Türk Kızılay tarafından gençler arasında gönüllü ve düzenli kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "Gençliğin Kanında Hayat Var" Projesi kapsamında "2. Kan Elçileri Çalıştayı" düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'daki otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 44 ilden 62 Genç Kızılay Kan Elçisi'nin katıldığı programla gençlerin kan bağışı çalışmalarında daha aktif rol almalarını hedeflediklerini söyledi.

Gençlerin gençlere önderlik ettiği bir dönemi başlatmak istediklerini dile getiren Yılmaz, geçen yıl hayata geçirilen "Gençliğin Kanında Hayat Var" Projesi'yle gençlerin hem kan bağışında bulunduklarını hem de arkadaşlarını bağış yapmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Yılmaz, "2026'nın ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan bağışı topladık. En fazla bağış yapan yaş grubu 20 olurken bunu 19 ve 21 yaş grupları izledi. Bu durum, geçen yıl Genç Kızılay tarafından "Gençliğin Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan Kan Elçileri Projesi'nin bir sonucu." diye konuştu.

Bugün gelinen aşamada hangi kan grubunda ihtiyaç fazlası, hangisinde eksiklik bulunduğunun belirlenebildiğine işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl ilk kez bir yılda 3 milyon ünite kan bağışını aştık. Bugün gerçekleştirilecek bilim kurulu toplantısında hocalarımızın bu başarıdan dolayı bizi tebrik edeceklerini biliyorum çünkü kan sistemimizi zamanında bu bilim kurulundaki hocalarımız kurdu. Daha önce 60 bin ünite stokun altına düşmemeyi hedeflerken bugün 120 bin ünitenin üzerinde seyreden stokumuzla her türlü kan ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız. 20 sene önce başlayan güvenli kan temini yolculuğu, bugün bütün ülkenin kan ihtiyacının yüzde 98'inin karşılandığı bir döneme evrildi. Süreli bölge kan merkezlerinin görevleri bittiği anda artık yüzde 100'ü tamamen Ulusal Kan Temini Projesi'yle güvenli bir şekilde karşılanacak."

"Kan torbası ve plazma fraksinasyon fabrikalarının 2027'de açılması planlanıyor"

Bölge kan merkezlerinin görevlerinin sona ermesiyle ülkenin kan ihtiyacının tamamının Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında güvenli şekilde karşılanacağını vurgulayan Yılmaz, kan bağışının yanı sıra kök hücre çalışmalarında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini, kök hücre bağışının özellikle lösemi gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri için hayati önem taşıdığını, bu çalışmaların değerinin rakamlarla ölçülemeyeceğini söyledi.

Türk Kızılayın kan ürünlerinden yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yılmaz, kan torbası ve plazma fraksinasyon fabrikalarının 2027'de açılmasının planlandığını bildirdi.

Kızılay-TÜBİTAK AR-GE iştirakinin kurulduğu ve ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, biyoterapi alanında kandan elde edilebilecek farklı tedavi ajanları üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Kan bağışçılarının gönüllü yaptığı bağışların kanser, hemofili, immün yetmezlik ve yoğun bakım hastaları başta olmak üzere birçok hastanın tedavisine katkı sunduğunun altını çizen Yılmaz, Kan Elçileri Programı'nın bu bağışçıların kazanılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Yılmaz, "Gençler, siz bizim yanımızda oldukça, taşıdığımız bayrağı daha ileriye taşıma niyetinde oldukça hem Kızılay hem milletimiz hem devletimiz ilelebet payidar olacak." ifadesini kullandı.

"Bugün yeni 65 kan elçimizle beraber toplam kan elçisi sayımızı 180'e çıkarmış olacağız"

Genç Kızılay Genel Başkanı Utku İlhan da kan bağışına sürekli ihtiyaç duyulduğunu, sağlıklı bireylerin kan bağışını hayatları boyunca sürdürebilecekleri alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini belirtti.

Kan Elçileri Projesi'nin akran temelli farkındalık ve bilinçlendirme çalışması olduğunu dile getiren İlhan, çalıştaya katılan gençlerin aldıkları eğitimin ardından şehirlerine dönerek yaşıtlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini, 18 yaşını dolduran gençleri kan bağışına teşvik ettiklerini, bağış konusunda çekinceleri bulunanlara bilgi verdiklerini ve ihtiyaç duyanlara kan bağışı merkezlerine kadar eşlik ederek destek olduklarını söyledi.

Kan elçilerinin üniversite amfilerinden camilere, okullardan piknik alanlarına kadar farklı ortamlarda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anlatan İlhan, "Halihazırda bugün buradaki yeni kan elçilerimizle beraber toplam kan elçisi sayımızı 180'e çıkarmış olacağız. Genç Kızılay olarak bizler, 81 ilde, 235 ilçede, halihazırda 150 üniversitede 250 bin gönüllüsüyle faaliyet gösteren bir gençlik yapılanmasıyız." diye konuştu.

İlhan, gelecek yıl düzenlenecek üçüncü çalıştaya kadar daha fazla gencin kan bağışına yönlendirilmesini ve daha fazla bağışa vesile olunmasını hedeflediklerini vurguladı.

Program kapsamında çeşitli kategorilerde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan kan elçilerine ödül takdim edildi.

Bu kapsamda "Yılın Kan Elçisi" kategorisinde Erzincan Kan Elçisi Muhammed Baki İşmarcı, "Sadakat Kan Elçisi" kategorisinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kan Elçisi Abdülcemit Şirzat, "Özverili Kan Elçisi" kategorisinde Aksaray Üniversitesi Kan Elçisi Elif Nur Peksoy, "Öğreten Kan Elçisi" kategorisinde de Denizli Kan Elçisi Hediyenur Sarıyar, ödüle layık görüldü.