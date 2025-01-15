Kızılay\'dan Depremzede Kadınlara Eğitim

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Türk Kızılay'ı 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesiyle depremzede kadınlara eğitim verdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz: "'İyilikle Pişen Hayatlar' projemizle deprem bölgesinde bu yönde ilerlemeyi hedefleyen kadınlarımız için istihdam fırsatı olan bir eğitim veriyoruz"

Somer Sivrioğlu: "Burada kadınlara eğitim verip onların istihdam sağlamaya özen gösteriyoruz"

HATAY - Hatay'da Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesiyle 20 depremzede kadınlarla bir araya geldi. Proje kapsamında dünyaca ünlü şef olan Somer Sivrioğlu, yemek yapma ve ticari mutfakta istihdam konusunda depremzede kadınlara eğitim verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar Hatay'da, depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ı tarafından Antakya ilçesi Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapılan 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesiyle depremin yaralarını sarmaya katkı sağlıyor. Projesiyle bölgedeki kadınların istihdama katılımını desteklemek kapsamında dünyaca ünlü Somer Sivrioğlu ve şefleriyle, 10'u gastronomi öğrencisi ve 10'u ev hanımı olan depremzede kadınlarla aşçılık atölyesinde buluştu. Depremzede kadınlar, Somer şefle birlikte Kayseri gastronomisine ait olan yağlama yemeğini yaptılar. Aşçılık atölyesinde 20 depremzede kadınla bir araya gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesiyle kadınlara bu alanda ilerlemeyi hedefleyeceği istihdam fırsatı olan eğitim verdiklerini belirtti.

"'İyilikle Pişen Hayatlar' projemizle deprem bölgesinde bu yönde ilerlemeyi hedefleyen kadınlarımız için istihdam fırsatı olan bir eğitim veriyoruz"

'İyikle Pişen Hayatlar' projesi kapsamında 20 depremzede kadına verdiğimiz eğitimle sertifika sahibi olarak istihdam sağlamayı hedeflediklerini ifade eden TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesinin ikincisini yapıyoruz. İlkini Gaziantep'te yapmıştık. Bugün biraz daha gelişmiş halini destekleyerek tekrarlaştırmış oluyoruz. Burada bugün 20 depremzede kadınlarımız var. Bir kısmı gastronomi öğrencisiyken diğer kısmı da ev hanımları geldi. Evinde yemek yaparken katkı sağlayacak veya sağlamayacak kadınlarımız var. Burada yapılanların tadına baktığımızda inanılmaz bir yağlama yapılmış. Bugün biraz daha ileri tekniklerin kullanıldığı bir programdayız. 'İyilikle Pişen Hayatlar' projemizde deprem bölgesinde normalleşmeye çalışırken bu yönde ilerlemeyi hedefleyen kadınlarımız için istihdam fırsatı olan bir eğitim veriyoruz. Kadınları bu alanda çok rahat iş bulabilecekleri ve kendi işyerlerini açabilecekleri meslek edindirme programı şeklinde oluyor. Bu eğitimde en önemlisi sertifikalandırılmış ve yapılandırma olan bir eğitimin olmasıdır" dedi.

"Burada kadınlara eğitim verip onların istihdam sağlamaya özen gösteriyoruz"

Depremzede kadınlarını kabiliyetlerini ticari kazanca dönüştürmeyi hedefleyen eğitim verdiklerini belirten Somer Sivrioğlu, "Bugün Kayseri yöresine ait olan yağlama yemeğini yapıyoruz. Tüm Türkiye'nin sevdiği bir yemekti. Kadınlarımız yemek yapmayı çok iyi biliyor. Bizim burada içlerinde çok iyi olan yemek yapan kadınlarımızın ticari mutfaklarda da bu başarılarını göstererek, kabiliyetlerini ticari kazanca dönüştürmek. İşletmelerde kendi yaptıklarını ticari olarak bunları nasıl yapabilirler konusunda iki gün eğitim veriyoruz. Burada yemek yapıyoruz ve yemeğin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Burada kadınlara eğitim verip onların istihdam sağlamaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Benim normalde yaptığım tekniklerden farklı teknikler yaparak öğreniyoruz"

Bu eğitimde farklı teknikleri öğrenerek yemek yaptıklarını söyleyen Rabia Kefçi, "Somer Şefle eğitim yapmak çok heyecan verici ve güzel bir durum oluyor. Bugün Kayseri yağlamasını yapmayı öğreniyoruz. Ben ilk defa yapıyorum. Benim normalde yaptığım tekniklerden farklı teknikler yaparak öğreniyoruz. Hamuru ilk defa açıyorum. Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Bizim için çok güzel deneyim oluyor" ifadelerini kullandı.