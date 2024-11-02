Kızılay\'dan Depremzedelere Aşçılık Eğitimi

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TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz , " Deprem bölgeleri toparlanıyor. Sürecin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bizim için deprem iyileştirme fazı, son depremzedemize ulaşıp başını yastığa huzurla koyana kadar devam edecek" dedi.

6 Şubat depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden ihtiyaç sahibi kadınların aşçılık alanında istihdam edilmesine ilişkin 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesi hazırlandı. Bu kapsamda kadınlara aşçılık eğitimi verildi. Eğitime Hatay'dan 7, Adıyaman'dan 6, Malatya'dan 10, Osmaniye'den 9, Kahramanmaraş'tan 1 ve Gaziantep'ten 1 olmak üzere toplam 34 kadın katıldı. Gaziantep Aşevi'nde düzenlenen eğitime Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile şef Somer Sivrioğlu da katıldı. Eğitimde; katılımcılara kesme-doğrama, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi ve gıda güvenliği gibi temel mesleki beceriler anlatıldı.

'İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Burada konuşan Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın deprem bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Deprem bölgeleri toparlanıyor. Sürecin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bizim için deprem iyileştirme fazı, son depremzedemize ulaşıp başını yastığa huzurla koyana kadar devam edecek. Deprem iyileştirme fazı bizler için aslında bir taraftan sosyoekonomik güçlendirme, hayatın normale dönmesi bir taraftan da meslek edindirme ihtiyacı varsa meslek edindirme anlamına geliyor. Bu anlamda esnaf destek projelerimiz var, çiftçi destek projelerimiz var, meslek edindirme kurslarımız var, 'İyilikle Pişen Hayatlar' projemiz var. Burada, deprem bölgelerimizin farklı illerinden gelen kız kardeşlerimiz var. Kadın olunca aslında hepimiz mutfakta yemekler pişiriyoruz. Profesyonel mutfak farklı incelikler içeriyor. Bu anlamda kurs serimize temel mutfak eğitimi ile Somer şefimiz ile başladık" diye konuştu.

'YEMEĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ'

Somer Sivrioğlu ise "Başımıza gelen bu deprem felaketinde Kızılay'ın aslında nasıl bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördük. Yemeğin iyileştirici gücünü kullanarak bunu yapmamız çok güzel. Sektörümüzün de ciddi kalifiye personel eksikliği var. Arkadaşlarımızın, kız kardeşlerimizin bu işe girmesi çok önemli. Kadınlarımızın el lezzeti malum. Bunu profesyonellikle birleştirerek Türk mutfağının geleceği açısından da önemli işler yapmış oluruz" dedi. Eğitime katılan depremzede kadınlar, mutlu olduklarını belirtirken; eğitim katılımcılara sertifika verilmesi ile son buldu.