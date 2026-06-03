Kızılay'dan Kan Bağışı Teşviği - Son Dakika
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Kızılay'dan Kan Bağışı Teşviği

Kızılay\'dan Kan Bağışı Teşviği
03.06.2026 15:35
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Türk Kızılay, Malatya'da Oktay Kaynarca'nın adını taşıyan yeni kan alma birimi açtı.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bugün ülkemizde yılda yaklaşık 3 milyon ünite kanı tamamen gönüllü bağışçılarımızdan temin ediyor, dünyanın en gelişmiş testlerinden geçirerek 1160 hastaneye ulaştırıyoruz" dedi.

Türk Kızılay gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla Malatya'da bir kan alma birimine oyuncu Oktay Kaynarca'nın adını verdi. Bir alışveriş merkezi önüne kurulan kan alma biriminin açılışı için düzenlenen törene Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, oyuncu Oktay Kaynarca, bazı kurum müdürleri, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kan bağışının hayat kurtaran stratejik bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kan demek hayat, kan demek can demek. Son derece önemli ve kritik bir görev yürütüyoruz. Bugün ülkemizde yılda yaklaşık 3 milyon ünite kanı tamamen gönüllü bağışçılarımızdan temin ediyor, dünyanın en gelişmiş testlerinden geçirerek 1160 hastaneye ulaştırıyoruz. Kanın halen tek kaynağı insandır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin kanı yalnızca gönüllü bağışçılarımızdan elde edebiliyoruz. Bu nedenle bağışçılarımızın desteği bizim için hayati önem taşıyor. Bugün burada hem bu katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek hem de ismini bir kan alma merkezimizde yaşatmak için bir aradayız. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu mesajı toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceğiz. Lösemi hastaları için uygun donör bulunması yaşamla ölüm arasındaki farkı oluşturabiliyor. Bugün sistemimiz sayesinde birçok hasta hiç tanımadığı bir bağışçıdan gelen kök hücre ile yeniden hayata bağlanıyor. Silivri'de kan torbası fabrikasının yapımı tamamlandı ve 11 Haziran'da plazma fraksiyonasyon fabrikasının temelini de atacağız. Bu yatırım Türkiye'nin sağlık alanındaki bağımsızlığı açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır."

Kan alma birimine adı verilen Oktay Kaynarca ise Türk Kızılay'ın faaliyetlerini yakından gördükten sonra büyük bir hayranlık duyduğunu belirterek, "Zor zamanlarda ya da ihtiyaç duyduğunuzda başvurabileceğiniz en önemli kurumlardan biri Kızılay'dır. O nedenle 'Kızılay demek ben demek' demeliyiz. Kumbara kampanyalarıyla, rozetlerle büyüdük. Hep destek olmaya çalıştık. Ama bugün geldiği noktayı görünce ne kadar vizyoner bir yapıya dönüştüğünü daha iyi anladım. Bu gerçekten onur verici bir durum. Yeleğini giyip insanların yardımına koşan tüm Kızılay çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir hizmet veriyorlar. Böyle önemli bir merkezde ismimin yaşatılması ise benim için büyük bir onur. Bu anlamlı vefa nedeniyle Türk Kızılay ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmalarına ardından Türk Kızılay Oktay Kaynarca Kan Alma Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Oktay Kaynarca, Malatya, Kızılay, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Kan Bağışı Teşviği - Son Dakika

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