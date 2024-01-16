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Kızıldeniz'de Assab kenti yakınlarında yaşanan olayla ilgili uyarı - Son Dakika
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Kızıldeniz'de Assab kenti yakınlarında yaşanan olayla ilgili uyarı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Eritre'nin Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir olayla ilgili uyarı yayımladı. Olayın detayları hakkında bilgi verilmese de, gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri tavsiye edildi. Kızıldeniz'deki Husi saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurmuştu.

Kızıldeniz\'de Assab kenti yakınlarında yaşanan olayla ilgili uyarı
16.01.2024 - 16:31,
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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'de Eritre'nin Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir "olay" konusunda uyarı yayımladı.

UKMTO'dan yapılan paylaşımda, Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir "olay" olduğu konusunda ihbarın alındığı bildirildi.

Paylaşımda, yetkililerin olayı araştırdığı belirtilirken, olaya ilişkin detay verilmedi.

Civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde de bulunuldu.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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