KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti

23.07.2026 10:24
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Almus'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki Şehriban Öztürk yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Almus ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk'ten acı haber geldi.

BİR HAFTA ÖNCE KENE TUTUNDU

Edinilen bilgilere göre, Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk’e yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kene temasının ardından bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından derhal Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SİVAS'TA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Almus'taki ilk müdahalesinin ardından sağlık durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cansız bedeni, hastane morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

BÖLGEDE CAN KAYBI 11'E ULAŞTI

Yaz aylarında kene vakalarının artış gösterdiği İç Anadolu ve Karadeniz geçiş bölgelerinde tehlike devam ediyor. Şehriban Öztürk'ün acı kaybıyla birlikte, Sivas ve çevre illerden gelerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e ulaştı.

Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Almus, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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