KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Cenevre'de Kutladı - Son Dakika
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KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Cenevre'de Kutladı

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cenevre'de resepsiyon düzenlendi, katılımcılar teşekkür etti.

16.11.2024 00:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve eşi Ebru Köprülü ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Azerbaycan'ın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği geçici maslahatgüzarı Rovshan Safarov ile diğer davetliler katıldı.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Köprülü, resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, "Genç Cumhuriyetimizin 41. kuruluş yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutluyoruz. KKTC bu noktaya kolay gelmedi. Kıbrıs Türk halkı ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük bir mücadelesiyle bu günlere kadar geldik." dedi.

KKTC'nin önünde daha zorlu ve uzun bir süreç olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Köprülü, şunları kaydetti:

"Ülkemize uygulanan bu haksız izolasyon, ilelebet mutlaka devam etmeyecektir. Bugüne kadar nasıl ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi olarak koşulsuz desteğiyle gelebildiysek önümüzdeki dönemde de yine bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. İnşallah KKTC'nin ileriki dönemlerde uluslararası camia içerisinde hak ettiği yeri de alacaktır diye düşünüyorum."

Konuşmanın ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Cenevre'de Kutladı - Son Dakika

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