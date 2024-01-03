 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman Adliyesi'nden ayrıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat depreminde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili görülen duruşmaya katıldıktan sonra Adıyaman Adliyesi'nden ayrıldı. Başbakan Üstel'in yanında bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar da bulunuyordu. Başbakan Üstel, duruşmayı yakından takip ettikten sonra Şanlıurfa Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

03.01.2024 - 21:34,  Güncelleme: 21:35
Abone Ol

KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman Adliyesi'nden ayrıldı

ADIYAMAN - 6 Şubat depreminde 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili Adıyaman Adliyesi'nde görülen duruşmaya sabahın erken saatlerinde katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, akşam saatlerinde adliyeden ayrıldı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabahın erken saatlerinde görülmeye başlanılan duruşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokrat, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları yer aldı. Duruşmayı beraberindeki heyetle birlikte yakından takip eden Başbakan Ünal Üstel, akşam saat 19: 20 sularında Adıyaman Adliyesi'nden ayrılarak Şanlıurfa Havalimanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman Adliyesi\'nden ayrıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ünal Üstel, Adıyaman, Kıbrıs, Yargı, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika


21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01
Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27
Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
19:58
Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama

Son Dakika
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 22:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement