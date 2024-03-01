KKTC Başbakanı Üstel: Doğu Akdeniz\'in güvenliği küresel bir meseledir

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GÖKHAN ÇELİKER/MUHAMMET TARHAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesi, sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanları ilgilendiren bir mesele değil, küresel bir meseledir." dedi.

Üstel, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve uzman bir heyetle bulunduklarını kaydeden Üstel, forumun "her geçen gün dünyada adından daha fazla söz ettirmeyi" başardığını vurguladı.

Üstel, ADF'nin dünya genelinde barış, güvenlik ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla liderlerin ve uzmanların önemli bir buluşma noktası haline dönüştüğünü ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu forum, aynı zamanda Türkiye'nin dünya siyaseti üzerinde her gün artan gücünün ve etkisinin de açık göstergesi olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.

Dünyanın "giderek daha karmaşık" hale geldiğini ve zorlukların tek boyutlu olarak kalmadığını söyleyen Başbakan Üstel, "Bu nedenle, küresel barış ve istikrarı sağlama konusunda artık ortak hareket etmeli, çabalarımızı bir araya getirerek koordine etmeliyiz. ADF'nin bu yılki konusu 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak.' işte tam da bu öneme atıfta bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, ADF'de farklı ülke ve disiplinlerden gelen uzmanların bir araya getirildiğini aktararak, forumun, ana başlığına uygun bir anlayışın geliştirilmesi ve ortak çözümler bulması için dünyaya önemli fırsat sunduğunun altını çizdi.

ADF'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla şekillendiğine dikkati çeken Üstel, "Bu foruma davet almak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünün artırılması, sürekli şekilde engellemelere maruz bırakılan uluslararası temas eksikliklerinin giderilmesi ve haklı davamızın dünyaya duyurulması adına da son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Üstel, kendilerinin de "bu misyonla" burada olduğuna işaret ederek, "Sesimizi duyurabileceğimiz, gerek siyasi, gerek medya, hangi seviyeden olursa olsun herkese derdimizi, sıkıntılarımızı ve halkımızın uluslararası camiadan beklentilerini aktarmak için buradayız." dedi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan gördüğü ambargoları anlatma fırsatı bulacağız"

Böyle bir forumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Üstel, KKTC olarak uluslararası temas konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Öte yandan Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan yaşadığı izolasyonları, dünyadan gördüğü ambargoları anlatma fırsatı bulacağız. Onun için, bizim için önemi büyüktür." şeklinde konuştu.

Üstel, bu fırsat nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'nin bağımsızlığından bu yana bu ülkenin dünyadaki hak ettiği yere gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile canla başla çalıştıklarını vurgulayan Üstel, "Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile bizim ilişkilerimiz kardeşten öteye bir ilişkiye dayanır ve bu ilişkiler neticesinde de dünyada ne kadar sıkıntılar olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti ile biz bu sıkıntıların önünü açıyoruz." dedi.

Üstel, "Bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz en üst seviyededir ve en üst seviyede de devam edecektir." diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesi küresel bir meseledir"

Yaşadıkları coğrafyanın "barışa hasret duyan, ateşler içinde yanmaya devam eden" bir coğrafya olduğunu aktaran Üstel, "Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesi, sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanları ilgilendiren bir mesele değil, küresel bir meseledir." diye konuştu.

Başbakan Üstel, Doğu Akdeniz'in güvenliği konusuna ilişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye önemli bir jeopolitik güce sahiptir. Bu gücü küresel barışa hizmet için kullanmaya da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"İki devlete dayalı çözümün Doğu Akdeniz jeopolitiğine yapacağı katkıları ortaya koyacağız"

Yapacakları tüm görüşmelerde muhatapları ile bölgesel işbirliği fırsatları ve küresel barışın ele alınacağını vurgulayan Üstel, şöyle devam etti:

"60 yıldır devam eden Kıbrıs sorununa ilişkin, adil, kalıcı ve iki devlete dayalı çözümün Doğu Akdeniz jeopolitiğine yapacağı katkıları ortaya koyacağız. Halkımıza uygulanan haksız ambargoların ve insan hakları ile bağdaşmayan uygulamaların kaldırılmasına yönelik girişimlerimizi sürdüreceğiz."

Üstel ayrıca forumda sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlarla mücadele konularında uluslararası uzmanların ortaya koyacağı görüş ve önerileri dinleme şanslarının olacağını kaydetti.

Bu hedeflere ulaşmak için tek bir ülkenin veya kuruluşun çabasının yeterli olmadığını bildiren Başbakan Üstel, ADF'nin dünya barışına ve istikrarına katkıda bulunmasını diledi.