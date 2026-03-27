KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye\'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC’de düzenlenen Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu'nda konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’nin küresel krizlerdeki rolüne dikkat çekerek barış ve güvenlik vurgusu yaptı. Amcaoğlu, "Herkesin savaş dediği, ölüm dediği, çocukları, yaşlıları, kadınları zalimce katlettiği bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkı insanının barış için çabası dünya için önemli bir katkıdır" dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu 2026” Gazimağusa’da başladı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte jeopolitik gelişmelerden enerji politikalarına kadar birçok başlık ele alındı. Forum, uluslararası düzeyde önemli isimleri bir araya getirdi.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu programda konuşma yaptı. 

AMCAOĞLU’NDAN TÜRKİYE VURGUSU

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ve yönetiminin barış çabasına değinen Bakan Amcaoğlu, "Herkesin savaş dediği, ölüm dediği, çocukları, yaşlıları, kadınları zalimce katlettiği bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkı insanının barış için çabası dünya için önemli bir katkıdır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YÖNETİMİNİN NE KADAR ÖN PLANA ÇIKTIĞINI GÖREBİLİYORUZ"

Amcaoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Adası'nın ne anlama geldiğini bugün yaşadıklarımızla bir kez daha canlı olarak görebiliyoruz. Kıbrıs Adası çok önemli, Kıbrıs Türk halkı çok önemli. Sadece Kıbrıs Türk halkının, sadece Türk halkının değil, yaşananlarla birlikte Türkiye'nin üstlenmiş olduğu vizyonla bu sıkıntılar yaşanırken dünyanın akıl sağlığıyla alakalı Türkiye'nin yönetiminin ne kadar ön plana çıktığını rahatlıkla buradan görebiliyoruz.

"TÜRKLERİN BARIŞ İÇİN ÇABASI ÖNEMLİ BİR KATKI"

Herkesin savaş dediği, herkesin ölüm dediği, herkesin çocukları, yaşları, kadınları zalimce katlettiği bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkı insanının ne kadar insani yaklaşımlarla bu konulara destek verebilmek için canhıraş içinde olduğunu herkes gördü.

Bugün dünyada güvenlik konuları açıldığında Türkiye’siz bir kurulun oluşamayacağı, Türkiye’siz bir adımın atılamayacağı söylenirken Türkiye bu alandaki yükselişini bir güç gösterisi için değil, kendi toprak bütünlüğünü korumak, mazlumlara destek olmak ve düşmanlarına caydırıcı bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞIN KORUNMASI ADINA ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Bugün bu forumda bir kez daha görüyoruz ki Türkiye, yalnızca Doğu Akdeniz’deki 1833 kilometrelik kıyı şeridinin sorumluluğunu üstlenen bir ülke değil; aynı zamanda dünyanın büyük bir savaşın eşiğinde olduğu bu kritik süreçte, küresel barışın korunması ve olası krizlerin yönetilmesi adına önemli adımlar atan bir aktör konumunda. İnancımız odur ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin, hem savaş sürecinde hem de sonrasında ortaya çıkabilecek tüm krizlerin yönetiminde öncü rol üstleneceğini hep birlikte görebilme şansına haiz olacağız"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:13:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.