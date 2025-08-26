Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi

Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi
26.08.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eşi Sevgül Ulutaş'ı bıçaklayarak ve tabancayla vurarak öldüren, aynı silahla intihara kalkışan Cengiz Ulutaş tutuklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ulutaş, tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ve hasta kıyafetleri içinde cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşi Sevgül Ulutaş'ı (55) önce bıçaklayıp, ardından tabancayla vurarak öldürüp, kendisini de aynı silahla yanağından yaralayan Cengiz Ulutaş (63), tutuklandı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş, tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, ardından tabanca ile vuruldu. Kadın kanlar içerisinde yığılırken, Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini de yanağından vurdu.

Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Sevgül Ulutaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgül Ulutaş'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hayati tehlikesi bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulutaş, yüzü sarılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası tekerlekli sandalye ve sargılı şekilde adliyeye sevk edilen Ulutaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi

TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morgundan yakınlarına teslim edilen Sevgül Ulutaş'ın cenazesi ise yarın Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Gebze, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Nereden nereye Milli Takım’ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
İşte Premier Lig bu Liverpool’a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı
Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz Anlattıkları kan dondurdu Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Akaryakıta zam geliyor İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Diplomatik skandal Türkiye’ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
KAP açıklaması geldi İstanbul’un dev hastanesi resmen satıldı KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı
Altın, Trump’ın Fed hamlesiyle yükseldi Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

20:16
İşte Mücahit Birinci’nin savcılık ifadesi
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
20:28
Zelenski’den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye’de olabilir
Zelenski'den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 22:23:38. #7.13#
SON DAKİKA: Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.