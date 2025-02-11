Kocaeli'de Komşu Kavgasında Cinayet Davası: 65 Yıl Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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Kocaeli'de Komşu Kavgasında Cinayet Davası: 65 Yıl Hapis Cezası İstemi

Kocaeli\'de Komşu Kavgasında Cinayet Davası: 65 Yıl Hapis Cezası İstemi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman komşuları arasında yaşanan kavgada, iki kişiyi öldüren ve iki kişiyi yaralayan sanıklar hakkında savcıdan 65 yıl hapis cezası talep edildi.

11.02.2025 17:34  Güncelleme: 17:42
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde apartmanda komşular arasında çıkan kavgada, bıçakla Ahmet (52) ve kızı Ebru Avcı'yı (25) öldüren, Mustafa ve Fatma Avcı'yı da yaralayan Hakan Yiğit (39) ve annesi Tülay Yiğit'in (59) yargılandığı davada mütalaasını veren Cumhuriyet savcı, 2 sanık için 65'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Olay, 15 Ağustos 2021'de Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmandaki komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. Taraflar, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet, eşi Fatma ve kızı Ebru Avcı ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi Fatma Avcı ve kardeşi Mustafa Avcı ise tedavileri sonrası taburcu oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tülay ve Hakan Yiğit tutuklandı.

Anne ve oğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 12'nci duruşması, Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Tülay ve Hakan Yiğit, öldürülen ailenin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada taraflar arasında daha önce komşuluk ilişkileri nedeniyle polis ve adliyeye yansımış anlaşmazlıklar olduğu, sanık Hakan Yiğit'in bu sebepler nedeniyle kendi evine kamera taktırdığı belirtildi.

'AKILLI OL SENİ ALDIRIRIM'

Olay günü sanık anne ve oğlunun ellerinde poşetlerle market alışverişinden döndükleri, öldürülen Ahmet Avcı'nın ağabeyi Mustafa Avcı'nın ise pikniğe gitmek amacıyla Ahmet'in evine gittiği ve sigara içmek için dışarıda olduğu sırada sanıklara yönelik 'Akıllı ol seni aldırırım' cümlesi kullanmasının ardından sanıklar ile Avcı arasında tartışma çıktığı mütalaada yer aldı.

VÜCUDUNDA 12 ADET KESİCİ VE DELİCİ ALET YARASI

Otopsi raporunun da yer aldığı mütalaada Ebru Avcı'nın vücudunda 12 kesici ve delici alet yarası, Ahmet Avcı'nın vücudunda ise 5 kesici delici alet yarasının bulunduğu belirtildi. Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'nın da yaralandığı ve bu durumun kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğunun belirlendiği mütalaada yer aldı. Savcı, sanıkların Ahmet ve Ebru Avcı'nın ölümüne neden olduğu, Fatma ve Mustafa Avcı'ya ise öldürücü bölgelerine birden fazla kez vurmaları nedeniyle 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediklerine kanaat getirdi.

OLAYA KARIŞAN TÜM TARAFLARA CEZA İSTENDİ

Savcı, sanıklar Hakan ve Tülay Yiğit'in, olayda hayatını kaybeden Ahmet ve Ebru Avcı'ya yönelik 'Kasten öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, toplam 36'şar yıla kadar, olayda yaralanan Mustafa ve Fatma Avcı'ya yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimiyle toplamda 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar hakkında olayda yara almayan Kürşat Barış Ayar'a yönelik 'Silahla tehdit' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Böylece sanıklar Hakan ve Tülay Yiğit hakkında toplam 65'er yıl hapis cezası istenmiş oldu.

Savcı ayrıca, Kürşat Barış Ayar'ın Tülay Yiğit'e yumruk attığı gerekçesiyle 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar, Mustafa Avcı'nın Hakan Yiğit'e hitaben 'Akıllı ol seni aldırırım' diyerek tehdit ettiği gerekçesi ve Yiğit'e vurması nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'Tehdit' suçundan ise 2 yıla kadar, Fatma Avcı'nın Tülay ve Hakan Yiğit'e yönelik eylemleri nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Tülay ve Hakan Yiğit'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilen duruşma, avukatların mütalaaya karşı süre talep etmesi nedeniyle ertelendi.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Komşu Kavgasında Cinayet Davası: 65 Yıl Hapis Cezası İstemi - Son Dakika

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