Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de dün meydana gelen olayda rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli, gece saatlerinde yakalandı. Bıçaklanan mağdurların ifadesine göre şüpheli, yoldan geçenlere "Ne bakıyorsun" dedikten sonra saldırıları gerçekleştirdi.

09.08.2024 13:44  Güncelleme: 14:34
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Kocaeli'de dün yarım saat içinde rastgele 4 kişiyi bıçaklayıp kaçan G.Ö.S. (17), gece yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli, önce T.L.'yi bacağından bıçakladı, ardından yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ.Y.'yi (20) bıçakladı. Daha sonra yaklaşık 250 metre ilerideki Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafede oturan M.T.'yi (16), ardından da yine Pertev Paşa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bıçaklayıp kaçtı. Yarım saatte arka arkaya gelen bıçaklanma ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı! Derdi buymuş

SORGUSU SÜRÜYOR

Birbirini ve şüpheliyi tanımayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan yaralıların, ifadelerinde verdikleri eşkalden şüphelinin G.Ö.S. olduğu tespit edildi. Polisin çalışması sonucu, G.Ö.S., dün gece yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, bıçaklanan mağdurların ifadesinde, G.Ö.S.'nin kendilerine 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı! Derdi buymuş
Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı! Derdi buymuş
Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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