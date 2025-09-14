Kocaeli'de Tarım Fuarı Sona Erdi - Son Dakika
Kocaeli'de Tarım Fuarı Sona Erdi

14.09.2025 20:14
Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 80 firma ve 150 marka ile Kocaeli'de gerçekleşti.

Kocaeli'de düzenlenen "Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirliğinde Valiliğin destekleriyle İzmit'teki Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara, tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 80 firma ve 150'den fazla marka katıldı.

Dört gün süren fuarda gübre, tohum, yem ve ilaç gibi birçok tarım ürünü sergilenirken, ziyaretçiler tarım alanında kullanılan teknolojik araçlar hakkında da bilgi aldı.

Fuarda modern seracılık sistemleri, ileri süt teknolojileri ve sürdürülebilir tarım çözümleri gibi birçok yenilikçi ürün ve fikir de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Fuarda Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri de stant açtı. Stantta görev alan üniversite öğrencilerinden Cansu Aslan fuarda çalışmalarını sergileme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Fuara katılanların topraksız tarım fikrine ilgi gösterdiklerini ifade eden Aslan, insanların balkonlarında bile tarım faaliyeti yürütmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Ali Atalay Koç da vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli canlı türlerini sergilediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Tarım

