Kocaeli\'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü Maksut A. ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı yönde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KN 4911 plakalı otomobil, önünde giden Maksut A. idaresindeki 34 DTJ 187 otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Maksut A.'nın otomobili akaryakıt istasyonunun tabelasına ve duvara çarptı. Kazada Maksut A. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerde kurtarılan Maksut A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.