Ekiplerden kaçarken canından oldu
Ekiplerden kaçarken canından oldu

Ekiplerden kaçarken canından oldu
25.08.2025 01:39
Ekiplerden kaçarken canından oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaya karşıya geçerken otomobil çarpıp hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Sepetçi Mahallesi mevkisi Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Muhammet Ç. (40) yönetimindeki 35 TE 501 plakalı otomobil, otoyolun karışışına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

Ekiplerden kaçarken canından oldu

YAYAYA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Kazanın şiddetiyle yaya metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin kontrollerinde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralandığı anlaşılan sürücü Muhammet Ç. ile araçtaki bulunan Oğuzhan K., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yayanın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

KENDİSİNİ UYARAN EKİPLERDEN KAÇARKEN KAZA MEYDANA GELDİ

Tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin, güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurdukları, yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdikleri bunun üzerine jandarma ekiplerinden de kaçan yayaya yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Ekiplerden kaçarken canından oldu

08:16
TEM’de zincirleme kaza 8 kişi yaralandı, tüm şeritler trafiğe kapandı
TEM'de zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, tüm şeritler trafiğe kapandı
01:39
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
SON DAKİKA: Ekiplerden kaçarken canından oldu - Son Dakika
