Kocaeli'deki Hayvanat Bahçesi Bayram Tatilinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Kocaeli'deki Hayvanat Bahçesi Bayram Tatilinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 160 türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, çevre illerden ve büyük şehirlerden gelen ziyaretçilere doğa ve hayvanlarla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Bayram tatili boyunca çocuklara yönelik atölyeler ve hayvan besleme gibi aktiviteler gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, birçok türü yakından görebilecek ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek. Hayvanat bahçesi yetkilileri, yoğun bir ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini ve bayrama özel programlar hazırladıklarını belirtti.

15.06.2024 10:29
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Kocaeli'deki hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Darıca ilçesinde aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların da bulunduğu 160 türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde, ziyaretçiler için bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ulaşım kolaylığı dolayısıyla çevre illerden ve büyük şehirlerden ilgi gören hayvanat bahçesi, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere doğa ve hayvanlarla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hayvanat bahçesinde bayram tatili boyunca çocuklara yönelik atölyeler ve hayvan besleme gibi aktiviteler gerçekleştirilecek.

Bayramda hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçiler, birçok türü yakından görebilecek ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek.

"Bayramlarımız genelde yoğun ilgiyle geçiyor"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim Bölümü sorumlusu İbrahim Cüver, AA muhabirine, bayramda ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini söyledi.

Yetişkin ve çocukların birçok farklı türü merak ettiğini belirten Cüver, "Bayramlarımız genelde yoğun ilgiyle geçiyor. Genellikle çocuk ziyaretçilerimizin dikkatini çeken birçok canlımız mevcut parkımızda. Yetişkin ziyaretçilerimizin de dikkatini çeken birçok tür var. Özellikle koruma altındaki türleri görmek için gelen ziyaretçilerimiz oluyor." diye konuştu.

Cüver, bayrama özel programlar hazırladıklarını dile getirerek, "Bayramda 17 etkinliğimiz var. 4 gün boyunca devam edecek. Çocuklarımız için yüz boyama etkinlikleri, atölye çalışmaları, ahşap boyama etkinlikleri, tavşan ve dev Aldabra kaplumbağası besleme etkinliklerimiz de olacak." dedi.

Bayramda ağırlıklı olarak çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırladıklarını aktaran Cüver, şunları kaydetti:

"Yabancı turist yoğunluğu bayramda genellikle oluyor ama yerli turist olarak parkımıza çoğunlukla İstanbul, Sakarya, Edirne gibi illerimizden gelenler oluyor. Bolu ve Düzce gibi bölgelerden kafilelerimiz bayramlarda geliyor. Bireysel olarak da gelen birçok ziyaretçimiz parkımıza geliyor. Şehrin stresinden ve yoğunluğundan kaçıp buraya gelecek ziyaretçilerimizin doğayla iç içe güzel vakit geçireceklerini inanıyorum. Genelde ağaçlık bir ortam olduğu için ziyaretçilerimiz sıcak havadan etkilenmiyor."

Cüver, ziyaretçiler için bayram hazırlıklarını tamamladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim yılının sona ermesinin ardından hemen bayramın olması, yoğunluğumuzun artacağını gösteriyor. O yüzden teknik ve hayvan yönetim ekibi, bakıcılarımız, ticari alanlardaki personelimiz bayram hazırlıklarını tamamladı. Ziyaretçilerimize iyi bir deneyim yaşatmak ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'deki Hayvanat Bahçesi Bayram Tatilinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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