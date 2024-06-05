Kurban Bayramı öncesinde alınacak kurbanlıklara dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Bayramı öncesinde alınacak kurbanlıklara dikkat

KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kurban Bayramı öncesinde, alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

05.06.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kurban Bayramı öncesinde, alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Bostancı, Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarından, geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınmalı. Büyükbaşlar 2 yaşında, küçükbaş hayvanlarımızın ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor dedi.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem kurbanlık alınırken, dikkat edilmesi gerekenler hem kesim süreci hem de sonraki aşamalar hakkında açıklamalarda bulunarak halkı uyardı. Bostancı, kesim sonrası ortaya çıkan atıklarla ilgili de oluşabilecek tehlikelere dikkat çekti. Hayvan alımında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Bostancı, Kurban Bayramı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve ekonomik değeri olan büyük bir organizasyondur. Böylesi büyük bir organizasyonu kısa sürede yönetebilmek önemlidir. Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarımızdan, kurban komisyonumuzun izin vermiş olduğu geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınması gerekiyor. Bunların dışında hayvan alınmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarımız 2, küçükbaş hayvanlarımız ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor. Kulak küpe numaralarının kontrolü gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' isimli uygulaması var. Bu uygulamadan kulak küpe numarasını girdiklerinde hayvanın ırkı, yaşı, cinsi, cinsiyetini kontrol ederek daha önce yapılmış olan aşılamalar, veteriner sağlık raporunun olup olmadığı, yaşını ve bunun gibi şeylerin kontrolünü yapabilirler ifadelerini kullandı. Kurbanlık hayvanlarımızın gebe olmaması, yeni doğum yapmış olmaması, sağlığının yerinde olması gerekiyor diyen Bostancı, Gözyaşı, burun akıntısı, ishal olmaması gerekiyor. Tüyler karışık ve mat olmamalı. Çevreye aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması, uzuvları yerinde olmalı; kör, topal olmaması gerekiyor. Tırnağı kopmaması gerekiyor ve aşırı zayıf, kaşektik dediğimiz bir durumda olmaması gerekiyor. Hayvan seçiminde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor dedi.

'GELİŞİGÜZEL KESİM YAPILMASIN'

Kurban kesim sürecine de değinen Bostancı, Pazarlarımızda veteriner hekim kontrolü yapılmaktadır. Giriş çıkışlarda pasaport kontrolü, veteriner sağlık raporunun kontrolü ve gün içerisinde de hayvanların sağlık durumlarının gerekli kontrolleri yapılabilmektedir. Kurban kesimlerinin ise yine veteriner hekim gözetiminde ruhsatlı mezbahalarda, kombinalarda ve kurban komisyonunun izin vermiş olduğu geçici kurban kesim yerlerinde tamamlanması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunların dışında gelişigüzel kesim yapmasın. Buralarda yapmaya özen göstersinler. Zaten resmi olarak da buralarda yapmaları gerekmektedir diye konuştu.

'SOKAK HAYVANLARI ATIKLARA ULAŞIP ZOONOZLARI TAŞIYABİLMEKTEDİR'

Burada önemli olan, hayvan refahına dikkat edilmesi. Hayvana en az zarar vererek, zararsız bir şekilde bunun tamamlanması gerekiyor diyen Bostancı, Hayvan askıda kesilmeli, yutağı boşaltılmalı, iç organlar boşaltılmalı ve iç organların da çevreye gelişigüzel atılmaması lazım. Hem çevre sağlığı nezdinde hem de hayvandan insana bulaşan hastalıklar olarak bilinen zoonoz hastalıklar, halk sağlığı nezdinde önem taşımaktadır. Bunu vatandaşlarımızın önemli bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı.

Atıklara da dikkat çeken Bostancı, Kesim sonrasında oluşan atıkların ise gelişigüzel sağa sola atılmaması gerekiyor. Burada hem çevre sağlığı hem de zoonozlar bakımından halk sağlığı konusunda bunlar, yetkililere teslim edilebilir. Vatandaşlarımızın kimisi çöpe atıyor, kimisi rastgele sağa sola atıyor ve buna başta sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere ulaşıp zoonozları taşıyabilmektedirler. Vatandaşlar yetkililere bilgi verip bunların alınması sağlanmalıdır dedi.

'GEÇEN YIL TAM KURBAN DÖNEMİNDE ŞAP HASTALIĞI SÖZ KONUSUYDU'

Şap hastalığı ile ilgili de konuşan Bostancı, Hayvan pazarlarına farklı illerden hayvanlar gelebilmektedir. Burada gerek geldiği noktada gerekse de varış noktasında veteriner hekim kontrolleri yapılabilmektedir. Geçen yıl tam kurban döneminde bir şap hastalığı söz konusuydu. Bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı'nca şap aşılama sayılarında fazlalığa gidildi. Haliyle bu da şaptaki mücadeleyi daha iyi bir noktaya taşıdığımızı gösteriyor. Bu sene hastalık bakımından biraz daha az diye konuştu.

Pazarda hareketin az olduğunu belirten Bostancı, Çünkü vatandaşlarımızla konuştuğumuz zaman fiyatların yüksek olduğunu ve satışların geçen yıla nazaran azaldığını belirtiyorlar. Önümüzdeki günlerde bu sayının artacağını düşünüyorum fakat şunu da belirtmek isterim ki kurbanlık hayvan sayımızda herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Yani vatandaşlarımız pazarlardan yeterli miktarda kurbanlarını alıp temin edebilirler dedi.

HABER-KAMERA Nazım Özgün ERBULANİZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Mehmet Bostancı, Kurban Bayramı, Kocaeli, Kurban, Hayvan Hakları, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesinde alınacak kurbanlıklara dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesinde alınacak kurbanlıklara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement