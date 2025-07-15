Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, mevlit okutuldu

Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce\'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, mevlit okutuldu
15.07.2025 14:54
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Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, camilerde mevlit okutuldu.

Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, camilerde mevlit okutuldu.

Kocaeli Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı. Daha sonra Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Aktaş, gazetecilere, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hain darbe girişimini unutturmamak, 15 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sergilenen birlik beraberliği anmak, dayanışmayı sürekli hale getirmek, o günleri gençlerimize ve çocuklarımıza hatırlatmak üzere çeşitli programlar düzenliyoruz." diye konuştu.

Programların gün boyunca devam edeceğini aktaran Aktaş, "Memleketimizin birliğine, bütünlüğüne yapılmış olan hain darbe girişimini hiçbir zaman unutturmayacağız." dedi.

Programa, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, milletçe gösterilen fedakarlığın asla unutulmayacağını dile getirdi.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında mevlit programı yapıldı.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerin aziz hatırasını yad etmek için mevlit okutuldu.

Programa; Vali Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Osman Aydın, vaazında, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için bugün tüm Türkiye'de camilerde Kur'an okutulduğunu, indirilen hatimlerin duasının yapıldığını belirterek vatanı, bayrağı ve ezanı için canını, kanını feda eden tüm kahramanlara minnettar olunduğunu söyledi.

İlahilerin ardından edilen duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona eren programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Milli Eğitim İl Müdürü Emrullah Aydın, polis ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, mevlit okutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, mevlit okutuldu - Son Dakika
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