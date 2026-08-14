Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Maltepe’de boşanma sürecindeki bir kadın, eşinin kendisine ait özel görüntüleri yakın çevresine yaydığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlatan talihsiz kadın, "Namusumla, şerefimle oynadı. Başımda babam yok, sahip çıkacak kimsem yok" diyerek Sedat Peker'den yardım istedi.

İstanbul Maltepe'de evlilik birliği çatırdayan ve boşanma aşamasına gelen bir çiftin arasında yaşananlar skandala dönüştü. İddiaya göre, boşanmak istediği eşi tarafından sistemli bir şekilde tehdit edilen genç kadın, bir de şantaj ve mahremiyet ihlaliyle karşı karşıya kaldı.

SEDAT PEKER'E SESLENDİ 

Eşinin kendisine ait özel ve mahrem fotoğrafları çevresindeki insanlara gönderdiğini ve sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten kadın, yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Çaresiz kaldığını ve can güvenliğinin bulunmadığını vurgulayan kadın, Sedat Peker'e seslenerek yardım çağrısında bulundu. 

"BENİM NAMUSUMLA, ŞEREFİMLE OYNADI"

Çektiği videoda "Benim açık saçık resimlerimi paylaştı" diyen kadın, "Benim namusumla, şerefimle oynadı. Hiçbir şey yapamıyorum. Başımda babam da yok, sahip çıkacak kimsem de yok. Sizden yardım istiyorum. Bu insan dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor ve kimse bir şey yapmıyor" ifadelerine yer verdi. 

Sedat Peker, İstanbul, Maltepe, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu kadarmı aciz bi devlete sahibiz yazık 9 4 Yanıtla
  • Latif Talay Latif Talay:
    Devleten yardım ist 4 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Sedat beyde hangi birine yetişecek kardeşim , devletimizin Kudretli savcıları var yardım isteyin 3 2 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    Sedat reis halleder , devlet uzun çözüm yapıyor, yok uzaklastirma falan , reisin çözümleri kısa ve net ...... 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
Yol kenarında korkunç manzara Kafasından vurulmuş halde bulundu Yol kenarında korkunç manzara! Kafasından vurulmuş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:28
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:22
Lukaku Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı Herkes aynı yorumu yaptı
Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
09:55
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran görüntü
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.