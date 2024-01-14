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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'deki saldırılarda İsrail'i suçladı - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'deki saldırılarda İsrail'i suçladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölen kadın ve çocuklara ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu'yu suçladı. Petro, öldürülenlerin çapraz ateşte kalmadığını, doğrudan İsrail'in bombalamaları sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirtti. Ayrıca, Güney Afrika'ya Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısında bulundu ve Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını övdü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze\'deki saldırılarda İsrail\'i suçladı
14.01.2024 - 23:43,
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen kadın ve çocuklara ilişkin, "Gazze halkına karşı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bir sivil toplum örgütünün "Gazze'de öldürülen kadın ve çocuklar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı." yönündeki açıklamasına X'teki sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Petro, paylaşımında "Bu doğru değil. Filistin'de öldürülen çocuk ve kadınların hayatlarının kaybetmesinin nedeni çapraz ateş arasında kalmalarından kaynaklanmadı." ifadesini kullandı.

Gazze'de öldürülen kadın ve çocukların sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu vurgulayan Petro, "Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'ya "Nobel Barış Ödülü" verilmesi çağrısı

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika'ya övgüde bulunan Petro, "Bugün Nobel Barış Ödülü'nü hak eden biri varsa, bu, Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle Netanyahu'yu dava eden Güney Afrika hukuk ekibi olurdu." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da "El Colombiano" internet sitesinde 12 Ocak'ta çıkan bir haberde, (ONG Save The Children) isimli sivil toplum örgütü, "Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden kadın ve çocuklar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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