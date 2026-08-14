Kolombiya'da Deprem: 281 Ölü, 3.971 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: 281 Ölü, 3.971 Yaralı

Kolombiya\'da Deprem: 281 Ölü, 3.971 Yaralı
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7,4 büyüklüğündeki deprem Kolombiya'da 44.936 aileyi etkiledi, 10.677 ev tamamen yıkıldı.

BOGOTA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, depremin 15 bölge ve 426 belediyede 44.936 aileyi ve 102.105 kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, 10.677 ev tamamen yıkılırken, 65.841 ev hasar gördü.

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre deprem, pazartesi günü yerel saatle 07.34'te meydana geldi. Merkez üssü Choco bölgesine bağlı San Jose del Palmar yakınları olan depremin, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afet, Kolombiya, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem: 281 Ölü, 3.971 Yaralı - Son Dakika

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