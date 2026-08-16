Kolombiya\'da Deprem: 294 Ölü, 3.935 Yaralı

BOGOTA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da kısa süre önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e yükselirken, 3.935 kişi de yaralandı. 320 kişiden hala haber alınamazken 353 kişi ise kurtarıldı.

Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Ajansı cumartesi günkü son güncellemesinde, depremde 15 bölgeye bağlı 448 belediyede 54.008 aile ve 115.461 kişinin etkilendiği, 66 binanın çöktüğü, 14.493 evin yıkıldığı ve 81.506 evin ise hasar gördüğünü bildirdi.

Ajans, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin ABD, Ekvador ve İsrail'den Birleşmiş Milletler onaylı arama ve kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere uluslararası yardımın konuşlandırılmasını onayladığını belirtti.

Ajans, Kolombiya'nın acil durum müdahale kapasitesinin şu ana kadar yetersiz kalmadığını, yetkililerin ise ek uluslararası desteğe duyulan ihtiyacı değerlendirmeye devam ettiğini bildirdi.