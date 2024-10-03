Kolombiya'dan Gaza'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Kolombiya'dan Gaza'ya Ateşkes Çağrısı

Kolombiya, Gazze'deki soykırımın sona ermesi ve derhal ateşkes yapılması için çağrıda bulundu.

03.10.2024 10:17
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Kolombiya, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya hükümeti adına, Orta Doğu'daki çatışmalarda tarafların özellikle de İsrail ve İran'ın gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını ifade eder." denildi.

İnsan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kolombiya'nın masum vatandaşlara yönelik her türlü savaş yanlısı eylemi şiddetle reddettiğini yineliyor, derhal ateşkes ilan edilmesi, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve uluslararası toplum tarafından gönderilen insani yardımların ülkeye girişinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Bakanlığın Lübnan'da yaşayan Kolombiyalıların güvenliğini garanti altına almaya odaklandığı belirtildi.

Öte yandan, 117 Kolombiyalının bulunduğu bir uçağın da Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Bogota'ya hareket ettiği ifade edildi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'dan Gaza'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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