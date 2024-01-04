PASTO, 4 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya'nın Pasto kentinde düzenlenen Siyahlar ve Beyazlar Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil edilmişti.