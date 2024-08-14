Konak Belediyesi 'Komünist Osman' Belgeselini Gösterdi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Sanathane'de Dikili'nin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yaşamını anlatan 'Komünist Osman' belgesel gösterimine ev sahipliği yaptı. Belgeseli, Osman Özgüven ve Gökmen Ulu'yla birlikte izleyen Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, "Osman Özgüven gerçekten sosyal belediyeciliği, kendine solcuyum diyen herkesin yerel yönetimde yapması gerekeni Türkiye'ye gösteren bir belediye başkanı. Osman Özgüven'in bu belgeselini yaptığı için toplumcu belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, muhteşem bir örnekle yeni nesle ve Türkiye'ye tekrar tekrar hatırlattığı için Gökmen Ulu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, ağustos ayı etkinlikleri kapsamında yapımcılığını Oben Ulu'nun üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Gökmen Ulu'nun yaptığı "Komünist Osman" belgeselini izleyiciyle buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belgesel gösterimine, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra Dikili'nin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, belgeselin yönetmeni gazeteci yazar Gökmen Ulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Sedat Kirt, Önceki Dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, CHP Konak İlçe Yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları, Belediye Meclis Üyeleri, meslek odalarının başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gazeteciler, muhtarlar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Dakikalarca ayakta alkışlanan belgesel gösterimi sonrasında gerçekleşen söyleşide, izleyicilerin soru ve görüşlerine de yer verildi.

Gazeteci gözüyle

Belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve ekibine teşekkürlerini iletti ve belgeselin ekip çalışması ve gönüllülükle yapıldığını söyledi. Belgeseli gazeteci gözüyle aktarmaya gayret ettiğini belirten Ulu, "Bu akşam hakikaten çok mutluyuz. Çok güzel, çok özel bir yerde, şahane dostlarla birlikteyiz. Bu belgeseli yaparken imeceyle, gönüllülük esasıyla çalıştık. Ben de bir gazeteci gözüyle anlatmaya gayret ettim. Hani George Orwell çok güzel tarifliyor, gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır diye. İşin ekstra güzel tarafı ben Dikili'de doğup büyüdüm. Çocukluk yıllarım 1980'lere rastlar ve o zaman Dikili'de şahane, muhteşem bir şey olmuştu. Hikayemiz de oradan başlıyor" dedi.

"Bu belgesel Osman Özgüven'e bir saygı duruşudur"

Gökmen Ulu ayrıca Özgüven'in kurduğu dostlukların ve başardığı işlerin önemine dikkat çekerek, "Ben Osman Özgüven'e baktığımda şunu görüyorum. Hayatı boyunca para değil, insan biriktirmiş. O kadar çok dostu, o kadar çok seveni, yoldaşı var ki… Bu belgesel Osman Özgüven ve onun arkadaşlarına bir saygı duruşudur. Ama temel amacı her daim toplumun bütün kesimlerine rol model göstermektir, ışık tutmaktır" diye konuştu.

"Türkiye'nin simge belediye başkanı"

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Osman Özgüven'le üniversitede öğrenci olduğu yıllara uzanan bir tanışıklığı olduğunu, ilk günden itibaren hep yan yana mücadele içinde olduklarını dile getirdi. Mutlu, "Osman Özgüven gerçekten sosyal belediyeciliği, kendine solcuyum diyen herkesin yerel yönetimde yapması gerekeni Türkiye'ye gösteren bir belediye başkanıydı. Biz ulaşımın bedava olduğu, suyun bedava olduğu, sağlığın bedava olduğu, bunların hepsinin bir insan hakkı olduğu dünya görüşüne inanıyoruz. Bu dünya görüşünü hayata geçirme cesaretini gösteren, bunun için mücadele eden ve çok büyük bedel ödeyen, gerçekten Türkiye'nin simge belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Yeni nesiller de tanıyacak

Başkan Mutlu, "Osman Özgüven'in bu belgeselini yaptığı için Gökmen'e çok teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz, birlikte yaşadık o dönemleri. Mücadele ortağıydık. Ama yeni nesillere tanıtmak, Osman Özgüven'i öğretmek ve unutturmamak için ve toplumcu belediyeciliğin ne olduğunu, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, muhteşem bir örnekle yeni nesle ve Türkiye'ye tekrar tekrar hatırlatmak için bu çabanı çok takdir ediyorum" dedi.

Özgüven'den barış çağrısı

Etkinlik bitiminde izleyiciden gelen soruları yanıtlayan Osman Özgüven, "Barış her şeyden önemli bizim için. Bu yüzden de devamlı 'barış, barış' diye haykırdık. Değerli dostlar, biz faşizme karşı güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Hep beraber güçlerimizi birleştirerek faşizme karşı olalım. Ona karşı savaşımızı devam ettirelim. Savaş, yalnız faşizme karşı olacaktır diyelim ve hep birlikte güçlerimizi birleştirelim" diye konuştu.