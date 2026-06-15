Kongo'da Ebola Salgını: 782 Vaka, 178 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo'da Ebola Salgını: 782 Vaka, 178 Ölüm

Kongo\'da Ebola Salgını: 782 Vaka, 178 Ölüm
15.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası 782'ye ulaştı, 178 kişi hayatını kaybetti.

KİNŞASA, 15 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 782'ye yükseldi. Bu kişilerin 178'inin hayatını kaybettiği ve hastalığın iki sağlık bölgesine daha yayıldığı belirtildi.

Sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı son verilere göre, cumartesi günü ülkenin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 72 yeni vaka kayda geçerken, bu kişilerin 29'u hayatını kaybetti.

Salgının Ituri eyaletindeki Nia-Nia ve Kuzey Kivu eyaletindeki Mabalako bölgelerine de yayılmasıyla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu olmak üzere üç eyalette salgından etkilenen sağlık bölgesi sayısının 31'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada sağlık bölgesinin, gözetim, vaka bildirimi ve müdahale koordinasyonundan sorumlu yerel bir halk sağlığı yönetim birimi olduğu kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmişti.

Cumartesi günü itibarıyla 359 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü, 40 hastanın ise iyileştiği ifade edildi.

Cumartesi günü 136 şüpheli vaka bildiren sağlık yetkilileri bu kişilerin 49'unun hayatını kaybettiğini belirtti. Salgından etkilenen üç eyalette 6.275 kişinin temaslı takibinin yapıldığı ve bunlardan yalnızca 3.548'üne ulaşıldığı kaydedilirken, yüzde 56,5'lik mevcut takip oranının, hedeflenen yüzde 95'in altında kaldığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, salgına yönelik müdahale çalışmalarının, insanların ölüm sonrası testlere gösterdiği direnç, Ebola merkezlerindeki kapasite eksikliği, temaslı takibi çalışmalarının yetersiz kalması, Kuzey Kivu'daki enfeksiyon önleme ve kontrol malzemelerindeki eksiklikler, bildirim sistemlerindeki zayıflıklar ve 21,5 milyon ABD doları tutarındaki finansman açığı gibi zorluklara rağmen sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını: 782 Vaka, 178 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
İsrail saldırısının ardından İran’dan ABD’ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig’de yılın teknik direktörü seçildi Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
Aziz Yıldırım’ın takımdan göndereceği isimler belli oldu Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 13:17:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kongo'da Ebola Salgını: 782 Vaka, 178 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.