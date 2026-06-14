Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 710'a Yükseldi - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 710'a Yükseldi

Kongo\'da Ebola Vaka Sayısı 710\'a Yükseldi
14.06.2026 10:52
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Kongo'da Ebola vakaları 710'a çıktı, sokağa çıkma yasağı iddiaları yalanlandı, halk bilgilendiriliyor.

KİNŞASA, 14 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede teyitli Ebola vaka sayısının 149 ölümle birlikte 710'a yükseldiğini bildirirken, salgın nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, vaka ölüm oranının yüzde 21 olarak kaydedildiğini, toplam 324 hastanın izolasyonda tutulduğunu veya hastanede tedavi gördüğünü, şimdiye kadar ise 35 kişinin iyileştiğini bildirdi.

Açıklamada, hükümetin eyalet yetkilileri, müdahale ortakları ve yerel topluluklarla işbirliği içinde, bulaş zincirini kırmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlayan tıbbi tedbirleri sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık ayrıca sahadaki ekiplerin epidemiyolojik gözetim, hasta bakımı, temaslı takibi, hedefli aşılama, risk iletişimi ve toplumsal katılım faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini kaydetti.

Salgından etkilenen bölgelerde herhangi bir sokağa çıkma yasağının uygulanmadığını ve böyle bir önlemin gündemde olmadığını vurgulayan bakanlık, halka doğrulanmamış bilgileri paylaşmama ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Sokağa Çıkma Yasağı, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 710'a Yükseldi - Son Dakika

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