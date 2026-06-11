Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor

Kongo\'da Ebola Vakaları Artıyor
11.06.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakası sayısı 635'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı arttı.

KİNŞASA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 Haziran itibarıyla teyitli Ebola vakası sayısı 635'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Roger Kamba çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bundibugyo virüsüne bağlı Ebola salgınının zorluklar yaratmaya devam ettiğini, ancak iyileşen hasta sayısındaki artış ve temaslı takibindeki ilerleme sayesinde mücadelede ivme kazanıldığını belirtti.

Takip altındaki temaslıların oranının bir önceki güne göre yüzde 56,4'ten yüzde 61,1'e yükseldiğini kaydeden Kamba, sağlık yetkililerinin yüksek teyakkuz durumunda olduğunu ve "her bölgeyi, uyarıyı ve sinyali" yakından izlediklerini bildirdi.

Ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Nyankunde kentinde 7 ve Mongbwalu'da 1 kişi olmak üzere 8 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 30'a yükseldi.

Kamba, "Her iyileşme güçlü bir mesaj veriyor. Tedavi için harekete geçin, çünkü erken müdahale hayat kurtarır" dedi.

Bakan ayrıca, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerine 490 ton ilaç sevk edildiğini, laboratuvar kapasitelerinin güçlendirildiğini ve müdahale ekiplerinin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmiş, Dünya Sağlık Örgütü de salgını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sınıflandırmıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fiyatını duyan bir daha baktı Trump’ın hatıra parası servet değerinde Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
07:06
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
06:39
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kongo'da Ebola Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.