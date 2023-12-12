Konya Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Çocuk Meclisi Başkanı değişti

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Büyükşehir Çocuk Meclisi başkanlık devir teslimi de yapıldı. Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı Talut Kerem Cengiz, görevi Aysima Eroğlu'ndan devraldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklar ve gençler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın şehirle ilgili kanaatlerini almak ve onları geleceğe daha iyi yetiştirmek adına Büyükşehir Belediyemiz Kent Konseyi bünyesinde bir çocuk meclisi oluşturduk. Yapılan seçimlerdeki üç aday yarıştı. Talut Kerem Cengiz kardeşimiz, seçimleri kazanarak Çocuk Meclisi Başkanı oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantımızda Çocuk Meclisimizin yeni Başkanı Talut Kerem Cengiz, görevi önceki dönem başkanımız Aysima Eroğlu'ndan devraldı. Çocuk Meclisimizin yeni başkanı Talut Kerem'e başarılar diliyorum. Önceki dönem başkanı Aysima'ya da bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"İyi hizmetler üretmek en temel sorumluluklarımızdan"

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, "Konya Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği bu mecliste bulunmaktan ve sizlere hitap etme fırsatını yakalamış olmaktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay beye çok teşekkür ediyorum. İşimizi iyi yapmak, iyi hizmetler üretmek bizim en temel sorumluluklarımızdandır. Hiçbir zaman ayrım yapmayacağımızı seçim konuşmamda da 'önce adalet' diyeceğimizi belirttim, belirtiyorum. Meclisimizin birinci dönem başkanı Aysima Eroğlu'na da hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İsrail'in Gazzelilere karşı yaptığı soykırıma da değinen Cengiz, "Bugün Filistin'de apaçık dünyanın gözleri önünde kimseye aldırış edilmeden katil İsrail teröristleri tarafından katliamlar yapılıyor. Yaşanan bu vahşetin bize gösterdiği en önemli sonuçlardan biri de dünyada dostumuzun olmadığıdır. Unutmayalım ki güçlü bir Türkiye; sadece güçlü bir Gazze, güçlü bir Müslüman dünyası anlamına gelmeyecek, tüm mazlumların çatısı olacaktır" dedi.

"Çocuk meclisimizin bir dönem başkanlığını yapmanın gururu içerisindeyim"

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Önceki Dönem Başkanı Aysima Eroğlu da görev süresi boyunca en iyi şekilde çalışmaya gayret gösterdiğini belirterek, "Çocuk Meclisimizin bir dönem başkanlığını yapmanın gururu içerisindeyim. Görev sürem boyunca Çocuk Meclisi Yarışması düzenleyerek, şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacak projeler geliştirmeye çalıştık. Başkanlık yaptığım dönemde Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, İstanbul Gezisi ve Beyşehir Kampı etkinlikleri düzenlendi. 2 yıl boyunca beni bu göreve layık gören arkadaşlarım ve değerli Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederim. Yeni başkanımız Talut Kerem Cengiz'e Çocuk Meclisimizin yeni döneminde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA