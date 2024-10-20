Konya\'da 5 Akbaba Rehabilitasyona Alındı

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Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor.

Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Merkezdeki 4 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günde belirli aralıklarla besleniyor, çeşitli bakımları ve pansumanları, veterinerlerce klinik ortamında özenle gerçekleştiriliyor.

Merkezin müdürü ve başveteriner hekimi Ufuk Ertürk, AA muhabirine, doğada hasta, yaralı, düşkün halde bulunan vahşi hayvanların tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her canlının ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, merkeze getirilen hayvanları öncelikle doğaya kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dünya üzerinde 8 göç rotası bulunduğunu, Türkiye'nin Karadeniz- Akdeniz rotasında olduğunu belirten Ertürk, "Her yıl ilkbaharda ve sonbaharda ülkemiz, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Doğal engellerin yanında enerji nakil hatları, uçak çarpmaları, avcılık, beslenme alanlarının kaybolması gibi durumlardan dolayı bu kuşlardan bazıları göçünü tamamlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Akbabalar gelecek göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya salınacak

Yaralanan, hastalanan veya bitkin düşen kuşların duyarlı vatandaşların ihbarı ya da saha personelinin dikkatiyle tespit edildiğini, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince de rehabilitasyon merkezine getirildiğini dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Tedavisi ve rehabilitasyon süreci yetişen hayvanlar, aynı göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakılıyor. Tedavisi yetişmeyenler ise bir sonraki göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakılıyor. Bu süre zarfında rehabilitasyon merkezimizde veteriner hekimler nezaretinde beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Rehabilitasyon merkezinde şu anda 5 akbabamız bulunuyor. Akbabalarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, içinde bulunduğumuz göç döneminde tamamlanamayacak. O yüzden bu hayvanlarımızın doğaya salınması, bir sonraki göç dönemine kaldı."

Ertürk, akbabalar için kendi türlerine özgü habitat alanları oluşturduklarını belirterek, "Yırtıcı göçmen kuşlarımızın rehabilitasyonunun ve beslenmesinin yapıldığı büyük bir kafesimiz var. Burada bakıcılarımız her gün akbabalarımızı doğada yedikleri besinlerle besliyor. Veteriner hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, onları göçe hazırlamak için günlük sağlık taramalarını, devam eden tedavi süreçleri varsa o uygulamalarını gerçekleştiriyor." diye konuştu.