Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Konya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, beyaz eşya, bisiklet ve mobilya ilanlarıyla tuzağa düşürdükleri kişileri, "güvenli ödeme" adı altında sahte internet adresleriyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, Konya ile Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 12 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin hesap incelemelerinde toplam 141 milyon 850 bin lira tutarında dolandırıcılık işlemlerinin saptandığı, "bilişim sistemini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.