Konya'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Konya'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Konya\'da İsrail\'in Filistin ve Lübnan\'a yönelik saldırıları protesto edildi

Konya'da İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" mitingi düzenlendi.

06.10.2024 16:49
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Konya'da İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" mitingi düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından şehitler için dua edildi, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Platform adına konuşan Muhammed Mustafa Nokta, İslam ülkelerinin İsrail'in zulmüne karşı birlik olmaları gerektiğini söyledi.

Dünyadaki en sağır edici sesin acı çeken bir mazlumun suskunluğu olduğunu kaydeden Nokta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyonist rejim adeta mutlak kötülüğün merkezi olarak, insanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir. Sabıkası soykırımlarla dolu olan İsrail, özellikle bir yıldan beri Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. İsrail'in terörü karşısında BM ve AB gibi uluslararası örgütler engelleyici bir rol üstlenmedikleri gibi İsrail'i koruyup kollamaktadırlar. Uluslararası İlişkilerde 'İsrail istisnacılığı' olarak tanımlanan bu tavırla Batı ülkeleri Siyonist soykırımın ortağı olmuşlardır."

"İsrail'in saldırganlığı Kıbrıs ve Türkiye'ye sıçrayacak" uyarısı

İsrail'i cesaretlendiren durumun İslam ülkelerinin bu vahşete karşı birlik içinde caydırıcı bir tepki göstermemeleri olduğunu dile getiren Mustafa Nokta, "100 yıldır yaşananlar göstermiştir ki İsrail uluslararası hukuk mekanizmalarında yargılanıp ceza almadığı sürece sorun çözülemeyecektir. 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu, toprakları işgal edilmiş, soykırıma maruz kalırken yalnız bırakılmış Filistin halkının insani çırpınışını temsil etmektedir. İsrail 'arz-ı mevud' safsatasıyla saldırgan tutumunu Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'den sonra Lübnan'a da taşımıştır. İsrail'in bu azgın tutumu bölge halkları için açık bir tehdittir. Kıbrıs'a ve Türkiye'ye doğru sıçrayacağı açık olan bu cüretkar tehdidin tüm dünyayı kaosa sürükleyeceği görülmelidir." dedi.

Ceylan'ın konuşması sıklıkla mitinge gelenler tarafından "Nehirden denize özgür Filistin", "Allah-u Ekber", La ilahe İllallah, İsrail Lanetullah" sloganlarıyla kesildi.

Halid Meşal'in video mesajı yayınlandı

Konuşmanın ardından miting alanında, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'in gönderdiği video mesajı yayınlandı.

Meşal, mesajında "Aksa Tufanı operasyonunun yıl dönümünü anmak ve Gazze'deki kardeşlerinizin zaferini kutlamak için meydanları dolduran sizlere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Meşal, konuşmasında şunlara yer verdi:

"İrademizden, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmin bizleri, bölgemizi ve dünyayı yönetmesine izin vermeyeceğiz. Rabbimiz, hafif ve ağır olarak cihada çıkınız, diye bizlere emretmiştir. Bu üzerimize düşen bir vazifedir. Herkes gücü nispetince, kimi malı ile kimi sözü ile kimi de eliyle, silahıyla cihat etmelidir. Muzaffer oluncaya kadar, bu barbarlığı durduruncaya ve büyük zafere ulaşıncaya kadar mücadele edin. Tarihe, bu ümmetin asaletini ispat edip, bu büyük dava uğruna bir araya geldiği, Filistin'den, Kudüs ve Mescidi Aksa'dan vazgeçmediği yazılıncaya ve özgür ruhlu bir ümmet olarak varlığını hak ettiğini ispatlayıncaya kadar mücadeleye devam edin. Aziz Türkiye halkı, Rabbim sizleri muhafaza eylesin ve sizlerden razı olsun. Mücadelenize yılmadan, yorulmadan devam edin, Rabbim bu fedakarlıklarınızı kabul etsin."

Mitinge sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda vatandaşın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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