Konya\'da Korkunç Cinayet

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KONYA'da Murat Ulaşan (27), konuşma bahanesiyle boş araziye götürdüğü eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (25) bıçakla öldürüp, kendisini de ağır yaraladı.

Olay, 15.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinde oturan Murat Ulaşan, bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Ulaşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Murat Ulaşan, çıkan tartışma sonrası önce Kalaycı'yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan Murat Ulaşan ise yapılan ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boşanan çiftin 3 yaşında 1 erkek çocukları olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.