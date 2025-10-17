Konya\'da Kuyumcu Hırsızlığı

KONYA'da kuyumcu dükkanına gelen 3 çarşaflı kadının 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrinden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki yüzüklerin olduğu tablayı çarşafına saklayıp çaldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Tarihi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, altın bileziklerin fiyatını sormaya başladı. Kadınlardan 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrindeki, toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde yüzüklerin olduğu tablayı alıp çarşafının altına gizledi. Ardından 3 şüpheli, dükkandan ayrıldı. Vitrindeki yüzüklerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık anını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çarşaflı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.