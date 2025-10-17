Konya'da Kuyumcu Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Kuyumcu Hırsızlığı

Konya\'da Kuyumcu Hırsızlığı
17.10.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 3 çarşaflı kadın, kuyumcudan 1.2 milyon liralık yüzük çaldı. Olay güvenlik kamerasında.

KONYA'da kuyumcu dükkanına gelen 3 çarşaflı kadının 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrinden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki yüzüklerin olduğu tablayı çarşafına saklayıp çaldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Tarihi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, altın bileziklerin fiyatını sormaya başladı. Kadınlardan 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrindeki, toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde yüzüklerin olduğu tablayı alıp çarşafının altına gizledi. Ardından 3 şüpheli, dükkandan ayrıldı. Vitrindeki yüzüklerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık anını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çarşaflı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Kuyumcu Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman devinden Fenerbahçe’yi yıkan haber Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk
Fabrikada dehşet Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Fatih Terim Çekya’nın başına geçiyor “Bu paradan aşağı imza atmam“ dedi Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi

12:15
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
12:04
Okan Buruk gözünü Fatih Terim’in rekoruna dikti
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti
11:41
Bursa’nın suyu tamamen bitti Barajlar sıfırı gördü
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü
11:21
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
11:04
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti’yi es geçti
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti
10:21
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’dan ilk açıklama
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2025 12:21:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Konya'da Kuyumcu Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.