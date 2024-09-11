Masaj salonunda ölü bulunmuştu: Korkunç cinayetin faili belli oldu - Son Dakika
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Masaj salonunda ölü bulunmuştu: Korkunç cinayetin faili belli oldu

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Konya'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın cinayetinin, eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından işlendiği belirlendi. Arslan'ın Demirkıran hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilirken, suçunu itiraf eden Demirkıran, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

11.09.2024 14:35  Güncelleme: 14:43
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Konya'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın (30), kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi.

Konya'da Masaj Salonunda Cinayet: Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti. İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Ceren Arslan'ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Arslan'ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Konya'da Masaj Salonunda Cinayet: Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan'ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.

Masaj salonunda ölü bulunmuştu: Korkunç cinayetin faili belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Masaj salonunda ölü bulunmuştu: Korkunç cinayetin faili belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Beyler Beyi: “Kısasta rahmet vardır…” 47 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: İdam Şart..! 42 5 Yanıtla
  • İskender Cengiz: İdam gelmediği taktirde bu ölümler katlanarak artacaktır. 28 2 Yanıtla
  • murat atmaca: Yaaa Türkiye de ciddi şiddet Cinayet olayları olmaya başladı,,Ne oluyor bu ülkeye,, 20 1 Yanıtla
  • kadir kınay: Eğitim Sart 16 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman: ilahi adalet tecelli etsin aşın gitsin 8 0 Yanıtla
  • tolga altun: uzaklaştırma kararı derken???uzaklastirma kararı kağıt üstünde sadece 7 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: idam gelmez aslında çok basit sadece 5 dk ama dış güçler istemez 5 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Toplumun cehaleti arttikca ve egitim sosyal ekonomik durumu kotuye gittikce kolombiya gibi olmaya basladik iyice, artik bu olaylara sasirmamak lazim, hepsi son 25 yilin urunu sebebi cok belli 3 2 Yanıtla
  • Ali Vural: Sayın yetkililer ; - Bu olay ne ilk & ne’de sonuncu olacaktır ? - Yapan yaptığı yanına kâr kalmayan(yasalarda düzenleme yapınız) - Suçu örtüşen herkim olursa olsun, O’nu müdâfa edecek(avukatlık hizmeti alamasın) - Avukatlar para için vs, Yasalardaki boşluklardan dolayı aklâtamasınlar ? Aslolanı : Gönüllere & vijdânlara hizmet eden kanunlar düzenlensin. “Teşekkür ederiz.” 0 0 Yanıtla

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