 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Oto Tamircisi Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Oto Tamircisi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Konya'da bir oto tamircisi, husumetlisi tarafından iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Konya\'da Oto Tamircisi Tabancayla Vurularak Öldürüldü
22.12.2023 - 20:09,  Güncelleme: 20:11
Abone Ol

KONYA'da oto tamircisi Mehmet Yıldız, husumetlisi Ramazan D. tarafından iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde, Meydani Ahmet Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, babası Bircan Yıldız ile oto tamirhanesi işleten Mehmet Yıldız, iş yerine gelen husumetlisi Ramazan D. ile tartışmaya başladı. Şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Mehmet Yıldız'a peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan Yıldız ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldız'a çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa alındı. Bu esnada baba Bircan Yıldız gözyaşları içerisinde "Yaşıyor değil mi doktor?" diye sordu. Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

?Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Yıldız, Selçuklu, Fatih, Konya, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Oto Tamircisi Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


21:03
Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Son Dakika
21:03 Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Oto Tamircisi Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement