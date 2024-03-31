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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:47  Güncelleme: 23:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 3.937
Açılan Sandık Oranı : % 73,26
Kullanılan Oy : 900.082
Geçerli Oy : 858.159
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,45424.388
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23197.331
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,58107.987
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,6231.105
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3728.948
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9925.659
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7915.316
DİĞER% 0,615.250
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,514.414
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,423.588
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,312.620
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,232.008
ANAPERKAN ESKİLER% 0,121.025
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.012
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.011
DSPALİYE CANSU% 0,11916
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,11910
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,1837
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,08707
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07625
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,07561
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,05464
APHASAN İGEÖZ% 0,05464
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05392
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04349
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,03272
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 86,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 48,04368
AK PARTİİSA AKGÜL% 46,74358
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 2,4819
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 1,189
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,524
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,524
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,262
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,131
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,131
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 36,13978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,76941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,27657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 2,7775
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,2634
SAADETHASAN KESER% 0,5214
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,072
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,072
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 96,64
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,421.831
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,7616.350
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,119.326
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,112.632
DİĞER% 0,87450
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,38197
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,38196
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,23116
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1474
YTPİMRAN LASTİK% 0,153
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,0947
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0944
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0842
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0738
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0630
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0524
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0421
MİLLETKEMAL KALE% 0,0418
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 79,59
Katılım Oranı : % 94,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 54,794.054
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 40,372.987
SAADETAHMET DEVELİ% 1,57116
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,859
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,6347
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4936
CHPMEHMET MUTLU% 0,4634
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3123
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1914
DİĞER% 0,1511
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,129
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,075
DPMAHMUT HORASAN% 0,043
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 66,83
Katılım Oranı : % 79,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 42,5812.407
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,9811.943
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,512.479
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,581.044
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 2,05597
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,23357
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,3397
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,2264
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1442
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1133
DPADEM DİNLAZ% 0,1133
HKPBİROL ALP% 0,0618
MİLLETORHAN POLAT% 0,0616
DİĞER% 0,0411
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 81,11
Katılım Oranı : % 83,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 46,095.406
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 34,374.031
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,391.218
SAADETALİ TOKAT% 4,67548
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,3153
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,22143
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,7588
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4148
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2529
DPYUSUF KÖSE% 0,2428
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1416
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,1214
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,056
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 78,10
Katılım Oranı : % 72,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 49,069.864
AK PARTİMEHMET KALE% 38,587.757
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 9,881.987
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,09219
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,74149
BTPFATİH YETGİN% 0,2551
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2346
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,121
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,048
DİĞER% 0,035
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 91,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 48,651.550
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,621.549
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,9731
İYİ PARTİALİ AY% 0,9430
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,3812
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,196
DİĞER% 0,165
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,031
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,031
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,031
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 82,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 43,939.825
MHPFATİH DEMİRCİ% 37,278.336
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 10,072.251
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,71.052
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 1,17261
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,92205
BTPYAKUP KUZAY% 0,489
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,3476
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,2863
DİĞER% 0,2862
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2148
DPALİ SÜTCÜ% 0,1737
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1534
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,1125
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 4,76
Katılım Oranı : % 98,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 51,5134
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 36,3624
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 10,617
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 1,521
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 97,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 39,852.833
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 36,812.617
DİĞER% 22,081.570
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,3827
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,3525
SAADETCELAL DEMİR% 0,2518
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,17
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,043
DPİBRAHİM UÇAR% 0,043
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,032
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,032
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,032
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,011
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 32
Katılım Oranı : % 92,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 49,23703
MHPNURİŞEN KOÇAK% 45,38648
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 2,3133
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,1917
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,9814
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,284
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,213
BTPNAİM CAN% 0,142
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,142
DİĞER% 0,142
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 52,33
Katılım Oranı : % 79,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 43,1618.234
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 32,5113.733
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 14,115.961
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,21.352
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,56657
SAADETASIM DURMUŞ% 1,19502
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,75318
DEM PARTİEROL GÜL% 0,57239
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,53222
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,46195
DİĞER% 0,41175
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,28118
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,27115
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,24103
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,24102
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,283
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,1353
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1250
TKPCENK SAMET ER% 0,0731
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 84,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 36,042.061
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 33,951.942
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 28,311.619
DİĞER% 0,6839
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 0,5129
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,317
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,127
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,074
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 70,21
Katılım Oranı : % 89,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜRSEL AYRANCI% 47,022.379
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 41,832.116
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 7,61385
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,06104
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,4322
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,3920
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2211
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,189
BTPHALİME KESKİN% 0,168
DPAHMET KARAKUŞ% 0,063
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,042
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 88,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 52,641.097
MHPMEHMET BAKKAL% 39,97833
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 3,3169
SAADETEMİN DEMİR% 1,1524
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,123
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7215
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,388
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,347
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,296
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,12
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 73,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 57,423.185
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 39,822.209
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 1,95108
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 0,3117
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 0,2715
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,169
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,053
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,021
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 55,41
Katılım Oranı : % 82,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 36,046.267
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 24,164.201
CHPMERVE BEKTAŞ% 19,253.348
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 11,532.004
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 5,771.003
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,39242
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,59102
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,4680
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,3459
BTPYUNUS YAZGI% 0,1323
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,1221
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0915
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0713
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0610
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 84,31
Katılım Oranı : % 88,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 40,316.289
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 28,064.378
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 13,242.066
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,731.363
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 4,26665
SAADETREFİK CANCAN% 3,9609
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 0,5586
MİLLETSALİH KARA% 0,3453
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2844
BTPGAZİ TAYFUR% 0,1422
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,115
DPUĞUR AYVAZ% 0,0812
DİĞER% 0,011
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 67,19
Katılım Oranı : % 86,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 44,139.093
CHPGÖNÜL KARABACAK% 43,298.921
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,341.719
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,41291
SAADETKEMAL KOR% 0,86177
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,68140
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,2857
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2449
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2347
DİĞER% 0,1531
BTPHALİM CAN% 0,1124
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,120
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,0817
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0816
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,024
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 79,68
Katılım Oranı : % 71,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,2173.661
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,5933.415
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,657.676
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,424.647
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,394.604
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,192.982
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,882.549
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,381.871
DİĞER% 0,941.276
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,69939
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,39535
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32434
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,21281
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,15209
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,12162
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,11148
TİPMETİN ÖRS% 0,08111
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,08106
APALİ AYBATTI% 0,0790
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,0684
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0453
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0344
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 85,61
Katılım Oranı : % 59,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,678.584
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,795.036
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 15,983.004
CHPÖZLEM DEMİR% 4,72887
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,59487
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,38259
DİĞER% 0,98184
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 0,86162
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,4483
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3463
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1120
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1120
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,036
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 72,15
Katılım Oranı : % 72,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,7159.782
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 25,7831.006
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,6210.367
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,45.291
SAADETMUSA BİZİM% 3,263.916
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,073.692
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,832.196
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,58692
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,51618
DİĞER% 0,49595
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,4476
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,28338
BTPTAHİR ARIÇ% 0,25306
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,15182
DPZELİHA TENİKECİER% 0,13162
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12145
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,1123
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,0895
HKPFADİME ÖZER% 0,0782
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,0778
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0554
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0554
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 46,75
Katılım Oranı : % 86,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 37,142.851
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 32,522.496
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 17,481.342
SAADETSALİH ÜLKER% 5,99460
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,91223
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,46112
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,969
DİĞER% 0,969
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,2116
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,1814
DPALİ AYVAZ% 0,1713
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1411
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 85,13
Katılım Oranı : % 70,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,33124.152
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,4772.489
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 10,0227.457
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7915.857
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,449.429
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,657.256
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,115.780
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,524.167
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,621.707
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,471.292
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,29783
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,27739
TİPADEN BABİR% 0,19520
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,18487
TKPREFİKA POLAT% 0,17464
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14388
DİĞER% 0,12334
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11302
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06164
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,05147
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 75,98
Katılım Oranı : % 83,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 34,8710.563
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 29,819.029
DPABDULKADİR ÇAT% 25,867.835
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 3,611.093
DİĞER% 2,8848
SAADETHARUN ERKAN% 1,28389
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,66199
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,3194
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,1856
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,1544
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,1444
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1442
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1339
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,0618
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,252.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 35,941.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,77374
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,6470
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,4720
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,3716
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,167
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 65,22
Katılım Oranı : % 89,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 53,481.436
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 40,861.097
DİĞER% 3,0582
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6444
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,349
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,38
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,154
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,113
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,072
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 59,09195
AK PARTİHASAN KOÇER% 36,36120
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,826
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,214
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,612
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,612
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,31
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 95,83
Katılım Oranı : % 72,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 39,644.381
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,433.805
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 13,961.542
CHPŞEVKET TUROĞLU% 7,98882
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,9210
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6167
SAADETTALHA APA% 0,3842
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,333
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,2831
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,2528
BTPTURAN UZUN% 0,1213
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,0910
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,067

Kaynak: AA

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