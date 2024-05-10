Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları Gazzeli Anneler İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları Gazzeli Anneler İçin Basın Açıklaması Yaptı

Konya ve Afyonkarahisar\'da AK Parti Kadın Kolları Gazzeli Anneler İçin Basın Açıklaması Yaptı

Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

10.05.2024 13:34
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Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

Konya'da Kültürpark'ta düzenlenen programa katılan kadınlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, burada yaptığı açıklamada, pazar gününün "Anneler Günü" olduğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmek beklediğini ifade eden Candan, "Bizler 'karışmasın' diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazz'li anneler 'cesetleri teşhis edilebilsin' diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

Candan, Birleşmiş Milletlerin (BM) raporuna göre, Gazze'de 9 bin kadının öldürüldüğünü belirtti.

Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu vurgulayan Candan, şöyle devam etti:

"Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Ne diyordu Gazzeli anne? 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini İsrail öldürecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de okusun ki ülke için işe yarasın.' Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum. Vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz? Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da AK Parti'li kadınlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, burada yaptığı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldüğünü 78 bin 18 kişi yaralandığını söyledi.

Ertürk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor."

Ertürk, anneler olarak İsrail'e ateşkes çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Basın açıklamasına, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş de katıldı.

Kaynak: AA

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